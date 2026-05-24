Hà Tĩnh: Nghêu chết hàng loạt, người nuôi thiệt hại tiền tỷ

Hàng tấn nghêu nuôi tại khu vực bãi bồi ven sông Vịnh, vùng Hải Khẩu, phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh, bị chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Video: Nghêu nuôi chết hàng loạt, người dân thiệt hại tiền tỷ

Trưa 24-5, có mặt tại phường Hải Ninh, PV Báo SGGP ghi nhận khi thủy triều xuống sâu, nhiều khu vực trên bãi bồi ven sông Vịnh vẫn còn dày đặc vỏ nghêu chết nổi trắng, lẫn trong cát và bùn đất. Dù nhiều ngày qua người dân đã huy động nhân lực thu gom, xử lý, số lượng nghêu chết còn lại vẫn khá lớn.

Nhiều hộ tiếp tục thuê lao động thời vụ, dùng dụng cụ thủ công thu gom vỏ nghêu, tập kết vào túi lưới để đưa đi xử lý, đổ bỏ nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường.

Nghêu nuôi chết nổi trắng bãi bồi ở phường Hải Ninh

Là một trong những hộ bị thiệt hại nặng, chị T.T.H., trú phường Hải Ninh, cho biết từ tháng 8-2025, gia đình đầu tư thả nuôi khoảng 5 tấn nghêu giống. Tuy nhiên, khoảng 3 tuần qua, ước tính có khoảng 2 tấn nghêu bị chết, phần thịt phân hủy, chỉ còn vỏ phủ trắng bãi nuôi, thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Theo chị T.T.H., sau khi nghêu chết, gia đình còn phải chi thêm 5-6 triệu đồng thuê người thu gom, xử lý để vệ sinh khu vực nuôi và bảo vệ số nghêu còn sống. Người nuôi mong các ngành chức năng sớm có chính sách hỗ trợ, giúp giảm thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất.

Vỏ nghêu nuôi chết dày đặc ở phường Hải Ninh

Ông Trần Bá Toàn, Chủ tịch UBND phường Hải Ninh, cho biết hiện tượng nghêu nuôi chết hàng loạt xuất hiện gần 1 tháng nay. Qua ghi nhận, khoảng 20-30ha nuôi nghêu bị ảnh hưởng với tỷ lệ chết khác nhau; có khu vực nghêu chết gần 100%, có nơi chết rải rác. Tổng sản lượng thiệt hại ước gần 100 tấn, thiệt hại kinh tế khoảng 2-3 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Nghêu nuôi chết khiến người dân thiệt hại nặng





Theo Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh, nghêu chết tại phường Hải Ninh có nhiều kích cỡ, chủ yếu khoảng 500-600 con/kg, mật độ nuôi 150-200 con/m², thời gian nuôi trên 6 tháng. Qua kiểm tra thực địa tại vùng nuôi nghêu bãi bồi ven sông Vịnh, bước đầu nhận định nguyên nhân có thể do biến động bất lợi của thời tiết, môi trường trong thời gian giao mùa; từ nắng nóng gay gắt chuyển sang mưa, nhiệt độ thay đổi đột ngột, kết hợp thời gian phơi bãi kéo dài trong ngày, từ khoảng 8 giờ đến 15 giờ.

Dù đã nỗ lực thu gom, song nghêu chết nổi trắng bãi bồi vẫn dày đặc

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng, Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND phường Hải Ninh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nuôi thu gom nghêu chết ra khỏi khu vực nuôi, tiêu hủy hoặc chôn lấp đúng quy định; tuyệt đối không đổ xác nghêu chết ra vùng cửa sông hoặc khu vực lân cận bãi nuôi.

Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân tận thu nghêu còn sống đã đạt kích cỡ thương phẩm để hạn chế thiệt hại; di chuyển số nghêu còn sống chưa đạt kích cỡ thương phẩm sang khu vực ít bị ảnh hưởng; đồng thời khử trùng bãi nuôi, tạm dừng thả nuôi nghêu mới trong thời điểm hiện nay.

Vỏ nghêu chết được thu gom

Trước đó, tháng 4-2026, tại xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 250 tấn nghêu nuôi của người dân tại bãi triều ven biển thôn Mai Lâm cũng bị chết hàng loạt, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Thời điểm nghêu chết tại xã Mai Phụ, tháng 4-2026

DƯƠNG QUANG