Hà Tĩnh: Nghêu chết nổi trắng bãi triều

Ngày 30-4, thông tin từ Chi cục Thủy sản (Sở NN-MT tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Trung tâm Nghiên cứu môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc - Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam vừa có báo cáo sơ bộ kết quả phân tích mẫu nghêu nuôi tại tỉnh Hà Tĩnh.

Video nghêu nuôi chết nổi trắng bãi triều ở thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ

Kết quả phân tích cho thấy, hiện tượng nghêu chết hàng loạt tại xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, không liên quan đến các tác nhân vi khuẩn gây bệnh đã được phân tích (Perkinsus olseni, Perkinsus marinus) và không phát hiện tảo độc trong môi trường nước.

Vỏ nghêu nuôi chết nổi dày đặc bãi triều ở thôn Mai Lâm

Trên cơ sở tổng hợp thông tin hiện trường và kết quả phân tích, nguyên nhân chính được nhận định có thể là tổ hợp các yếu tố bất lợi từ quản lý nuôi và điều kiện thời tiết: Mật độ nuôi quá cao (800-1.000 con/m², gấp 3-7 lần khuyến cáo), dẫn đến cạnh tranh gay gắt về thức ăn, oxy và không gian sống; bãi nuôi được sử dụng lâu năm, không có thời gian gián đoạn cải tạo giữa các vụ, làm suy giảm chất lượng nền đáy; biến động thời tiết cực đoan trong giai đoạn giao mùa (nắng nóng chuyển sang mưa, nhiệt độ thay đổi đột ngột) tạo áp lực cộng hưởng, làm nghêu suy yếu và chết hàng loạt.

Người dân ở xã Mai Phụ vừa thiệt hại do nghêu chết, vừa tốn công sức thu gom vỏ nghêu đổ bỏ
Vỏ nghêu chết nổi trắng bãi nuôi ở thôn Mai Lâm

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết, tổng diện tích vùng nuôi nghêu tại bãi triều ven biển thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ có khoảng 80ha. Khoảng 15 ngày trở lại đây, ghi nhận hàng chục hecta nghêu nuôi đang trong giai đoạn cho thu hoạch bị chết hàng loạt ở các mức độ khác nhau, với tổng sản lượng ước tính ban đầu khoảng 250 tấn. Với giá bán dao động 23-24 triệu đồng/tấn như hiện nay, người dân địa phương bị thiệt hại kinh tế do nghêu nuôi chết lên đến hàng tỷ đồng.

Người dân xã Mai Phụ bị thiệt hại nặng do nghêu nuôi chết hàng loạt
DƯƠNG QUANG

