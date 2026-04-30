Hà Tĩnh: Nghêu chết nổi trắng bãi triều

Kết quả phân tích cho thấy, hiện tượng nghêu chết hàng loạt tại xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh, không liên quan đến các tác nhân vi khuẩn gây bệnh đã được phân tích (Perkinsus olseni, Perkinsus marinus) và không phát hiện tảo độc trong môi trường nước.
Trên cơ sở tổng hợp thông tin hiện trường và kết quả phân tích, nguyên nhân chính được nhận định có thể là tổ hợp các yếu tố bất lợi từ quản lý nuôi và điều kiện thời tiết: Mật độ nuôi quá cao (800-1.000 con/m², gấp 3-7 lần khuyến cáo), dẫn đến cạnh tranh gay gắt về thức ăn, oxy và không gian sống; bãi nuôi được sử dụng lâu năm, không có thời gian gián đoạn cải tạo giữa các vụ, làm suy giảm chất lượng nền đáy; biến động thời tiết cực đoan trong giai đoạn giao mùa (nắng nóng chuyển sang mưa, nhiệt độ thay đổi đột ngột) tạo áp lực cộng hưởng, làm nghêu suy yếu và chết hàng loạt.
Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ cho biết, tổng diện tích vùng nuôi nghêu tại bãi triều ven biển thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ có khoảng 80ha. Khoảng 15 ngày trở lại đây, ghi nhận hàng chục hecta nghêu nuôi đang trong giai đoạn cho thu hoạch bị chết hàng loạt ở các mức độ khác nhau, với tổng sản lượng ước tính ban đầu khoảng 250 tấn. Với giá bán dao động 23-24 triệu đồng/tấn như hiện nay, người dân địa phương bị thiệt hại kinh tế do nghêu nuôi chết lên đến hàng tỷ đồng.
