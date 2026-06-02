Mỗi ngày hút một gói thuốc, người đàn ông nguy kịch vì nhồi máu cơ tim

Một bệnh nhân hút thuốc lá lâu năm, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu suýt tử vong do nhồi máu cơ tim cấp. 2/3 nhánh mạch máu chính nuôi tim bị tắc hoàn toàn.

Ngày 2-6, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) cho biết vừa cứu sống một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch và hiếm gặp.

Theo đó, ngày 12-5, anh N.N.N (45 tuổi, phường Long Phước, TPHCM) đột ngột xuất hiện cơn đau ngực trái dữ dội. Cơn đau lan lên vai trái kèm vã mồ hôi, khó thở.

Ê-kíp can thiệp tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đang thực hiện tái thông mạch máu.

Bệnh nhân lập tức đến khám tại bệnh viện địa phương. Sau đó, được chuyển lên tuyến trên với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, anh N. vẫn đau ngực dữ dội, da tái nhợt. Dù đã được hỗ trợ thở oxy qua cannula mũi, bệnh nhân vẫn thiếu oxy máu khá nặng với chỉ số SpO2 85%-90%.

Kết quả điện tâm đồ (ECG) và siêu âm tim cho thấy, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, tim co bóp rất kém.

Nhận định đây là tình trạng nguy kịch, khả năng tắc nhiều nhánh động mạch vành và suy tim cấp tính tiến triển rất nhanh, ê-kip điều trị lập tức chuyển bệnh nhân đến phòng thông tim.

Kết quả chụp mạch vành ghi nhận, 2/3 nhánh mạch máu chính nuôi tim của bệnh nhân bị tắc hoàn toàn. Ê-kíp tiến hành tái thông mạch vành bằng phương pháp hút huyết khối và đặt stent (giá đỡ) trong gần 60 phút.

Nhờ can thiệp tim mạch kịp thời, bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục.

Ngay sau khi dòng máu được khôi phục, bệnh nhân giảm đau ngực rõ rệt. Sau 8 ngày điều trị sát sao, bệnh nhân được xử lý triệt để các tổn thương mạch vành còn lại và được xuất viện.

Theo BS-CKI Đặng Minh Hùng, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, y văn ghi nhận, nhồi máu cơ tim cấp bị tắc từ hai nhánh động mạch vành trở lên là trường hợp cực kỳ hiếm gặp, nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh nhân N. thuộc nhóm trường hợp đặc biệt nguy kịch. Tuy nhiên, nhờ được chẩn đoán nhanh, can thiệp kịp thời trong "thời gian vàng", bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và phục hồi tốt.

Đáng chú ý, bệnh nhân này có thói quen hút thuốc lá rất nhiều (khoảng 1 gói/ngày). Anh cũng bị tăng huyết áp từ lâu nhưng không điều trị. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị rối loạn mỡ máu và tiền đái tháo đường.

Các bác sĩ khuyến cáo, hút thuốc lá, tăng huyết áp và rối loạn lipid máu là những yếu tố nguy cơ tim mạch hàng đầu gây ra bệnh lý xơ vữa động mạch.

Những yếu tố này thường diễn biến âm thầm, dễ bị người bệnh bỏ qua cho đến khi xuất hiện biến chứng nguy hiểm.

Vì thế, người dân nên chủ động khám sức khỏe định kỳ hàng năm để tầm soát sớm các yếu tố nguy cơ tim mạch, theo dõi và điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

GIAO LINH