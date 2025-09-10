Hai nghị quyết - một thông điệp

Bộ Chính trị vừa ban hành liên tiếp hai nghị quyết quan trọng: Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20-8-2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (NQ 70) và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo (NQ 71), trọng tâm là xây dựng một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất, tiến tới miễn phí cho học sinh vào năm 2030.

Hai nghị quyết ở hai lĩnh vực khác nhau - năng lượng và giáo dục - nhưng cùng chung một điểm: lấy lợi ích thiết thực của người dân làm trung tâm. Đây là sự cụ thể hóa tư tưởng “dân là gốc”, mọi chính sách phát triển đều phải bắt đầu từ thực tiễn đời sống hàng ngày của người dân.

Chúng ta đều biết, điện năng không chỉ là đầu vào sản xuất mà còn là dịch vụ thiết yếu trong từng gia đình. Trước đây, giá điện còn nhiều hạn chế, bất cập: áp dụng “một giá cho cả nước”, thiếu cạnh tranh, người dân không có quyền lựa chọn nhà cung cấp. NQ 70 mở ra bước ngoặt khi yêu cầu điều hành giá điện theo cơ chế thị trường, công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Quan trọng hơn, người dân được quyền chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp nhu cầu thay vì phụ thuộc vào một nhà cung cấp độc quyền. Chủ trương phân vùng giá điện cũng phản ánh đúng chi phí từng địa bàn, khắc phục sự bất hợp lý trước đây. Như vậy, tới đây mỗi hộ dân sẽ được tiếp cận điện năng với giá hợp lý, chất lượng dịch vụ tốt hơn, tạo nền tảng công bằng cho phát triển.

Nếu điện là mạch máu nền kinh tế thì SGK là người bạn tri thức của các bạn trẻ. Thực tế “một chương trình, nhiều bộ SGK” áp dụng trong những năm qua có mặt tích cực nhưng cũng gây không ít lúng túng: mỗi nơi dùng một bộ, phụ huynh tốn kém, học sinh khó khăn khi chuyển trường, chất lượng thiếu đồng nhất.

NQ 71 quyết định trở lại một bộ SGK chung nhưng theo cách tiếp cận mới: khoa học, hiện đại, có tính mở để giáo viên linh hoạt bổ sung cho phù hợp từng địa phương. Điểm đột phá chính là mục tiêu miễn phí SGK cho toàn bộ học sinh vào năm 2030.

Chính sách này giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; đồng thời tiếp tục khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Một bộ SGK thống nhất cũng tạo nền tảng cho chuyển đổi số, giáo dục mở, ứng dụng công nghệ - bảo đảm chất lượng và sự đồng bộ trong dạy học.

Cả hai nghị quyết đều không bàn chuyện xa vời mà trực tiếp chạm tới những nhu cầu hàng ngày của người dân. Đó là những điều tưởng như bình thường nhưng lại mang ý nghĩa chiến lược: nâng cao chất lượng sống, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy niềm tin vào đường lối của Đảng. Với điện, người dân được dùng nguồn năng lượng ổn định, giá minh bạch. Với giáo dục, học sinh sẽ được học bằng SGK thống nhất, miễn phí.

Hai nghị quyết cùng mang thông điệp rõ ràng: mọi chính sách lớn đều khởi nguồn từ thực tiễn đời sống nhân dân, vì nhân dân và phục vụ nhân dân. Đó chính là nền tảng để đất nước phát triển bền vững, nhân dân thêm niềm tin, đồng hành với sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước phát triển thịnh vượng.

KHẮC VĂN