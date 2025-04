Hàng ngàn du khách đến Ngã ba Đồng Lộc tri ân các anh hùng liệt sĩ

Những ngày này, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), có rất đông du khách đến Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ngày 23-4, ông Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, cho biết, tính từ đầu năm 2025 đến nay đã có trên 193.300 lượt khách trong và ngoài nước đến Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Trong đó, chỉ tính riêng từ đầu tháng 4-2025 đến nay, có trên 66.300 lượt khách, ngày cao điểm có hơn 5.000 lượt khách. Trong số khách về khu di tích có rất đông các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, đoàn viên thanh niên, học sinh các cấp.

Các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đến dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Cùng với gia đình đến dâng hương, bà Nguyễn Thị Thành (74 tuổi, quê ở TP Hà Nội) cho biết, những ngày tháng 4 lịch sử, hòa chung trong không khí hào hùng hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), gia đình đã đưa các con, cháu vào Hà Tĩnh, đến Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc để thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công ơn của các anh hùng liệt sĩ và 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc.

Các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, học sinh dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại phần mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Đây là việc làm rất ý nghĩa, thiết thực giúp con cháu hiểu hơn về sự hy sinh to lớn cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là những câu chuyện xúc động về 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Thông qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ sau.

Các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách, Ban Quản lý đã bố trí các cán bộ, nhân viên trực làm việc hết công suất, tận tình hướng dẫn, giới thiệu về các câu chuyện lịch sử, tư liệu, hiện vật liên quan cũng như tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống tại khu di tích.

Các cựu thanh niên xung phong, đoàn viên thanh niên, học sinh xem và nghe các thông tin tại triển lãm

Đồng thời, triển khai dọn dẹp, chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường sạch đẹp; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Ngoài ra, dịp này, Ban Quản lý cũng xây dựng thêm các tiểu cảnh, điểm check in... để sau khi dâng hương tưởng niệm, du khách có thể tham quan, trải nghiệm.

Đông đảo học sinh đến Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Đặc biệt, tại khu di tích, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng tổ chức trưng bày triển lãm ngoài trời với chủ đề “Hào khí non sông - 50 năm thống nhất, phát triển và hội nhập”. Triển lãm tái hiện những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của lịch sử dân tộc, những hình ảnh tư liệu ý nghĩa về thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

