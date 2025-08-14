Tiêu dùng thông minh

Hàng nhãn riêng Co.op về khu dân cư

SGGP

Trong tuần qua, chuỗi cửa hàng thực phẩm Co.op Food đã tổ chức nhiều phiên chợ đưa sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân tại các phường An Phú, Tăng Nhơn Phú và Bình Quới (TPHCM).

Hàng nhãn riêng giảm giá mạnh tại phiên chợ
Hàng nhãn riêng giảm giá mạnh tại phiên chợ

Tại các phiên chợ, hàng loạt sản phẩm thiết yếu được giảm giá sâu phải kể đến như: gạo OM18 Co.op Select 5kg giá 91.500 đồng, giảm còn 87.000 đồng/túi; gạo thơm S25 lúa tôm Co.op Select giá 230.000 đồng, còn 175.000 đồng/túi; bột giặt Co.op Select 6kg giá 232.000 đồng, còn 139.000 đồng/túi; khăn sữa vuông Co.op Select áp dụng mua 1 tặng 1… Đây là những sản phẩm được Saigon Co.op sản xuất thông qua liên kết với các đối tác uy tín, đảm bảo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Những sản phẩm này có giá bán “mềm” hơn ngoài thị trường đến 15% nhưng chất lượng vẫn tương đương. Nhiều mặt hàng nhãn riêng khác cũng được giảm giá sâu, có mặt hàng giảm giá đến 50%, giúp người tiêu dùng tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày, nhất là với các mặt hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, gia vị, hóa phẩm, đồ dùng gia đình. Đây cũng là cách Co.op Food khuyến khích người tiêu dùng trải nghiệm hàng nhãn riêng, vừa đảm bảo chất lượng, vừa tối ưu ngân sách, lại góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt.

Theo Co.op Food, những phiên chợ hàng nhãn riêng sẽ tiếp tục được tổ chức định kỳ ở nhiều khu vực, không chỉ để kích cầu mua sắm mà còn để người dân ở các phường, xã đều có cơ hội tiếp cận hàng hóa thiết yếu an toàn, giá hợp lý.

ÁNH TUYẾT

Từ khóa

Co.op Select S25 Saigon Co.op Hóa phẩm Co.op Food Bột giặt Phiên chợ Food Co opmart Thiết yếu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn