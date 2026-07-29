Hàng rong trên cầu Trường Đai

Những tháng qua, ngay trên cầu Trường Đai (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) xuất hiện một số người tụ tập bán hàng rong, gây mất trật tự và mỹ quan đô thị, cản trở giao thông (ảnh). Vào giờ cao điểm, nhiều người đi đường dừng xe máy trên cầu mua mía, hành, tỏi, trái cây…, khiến những người đang điều khiển xe máy khác phải lấn sang làn đường ô tô, rất nguy hiểm.

Những tháng qua, ngay trên cầu Trường Đai (phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) xuất hiện một số người tụ tập bán hàng rong, gây mất trật tự và mỹ quan đô thị, cản trở giao thông (ảnh).

Vào giờ cao điểm, nhiều người đi đường dừng xe máy trên cầu mua mía, hành, tỏi, trái cây…, khiến những người đang điều khiển xe máy khác phải lấn sang làn đường ô tô, rất nguy hiểm.

ĐỨC TRUNG