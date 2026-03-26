Những hình ảnh xấu xí khi "xả bậy" trước ga metro Bến Thành

Mặc dù gần khu vực ga metro Bến Thành đã có nhà vệ sinh công cộng miễn phí, nhưng một số tài xế xe công nghệ vẫn "ngang nhiên" tiểu tiện, gây phản cảm trong mắt du khách và người đi đường.

Tài xế xe công nghệ tiểu tiện tại khu vực gần lối xuống ga metro Bến Thành, nơi có nhiều du khách quốc tế qua lại (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Tại khu vực lối xuống ga metro Bến Thành, thỉnh thoảng vẫn có một vài tài xế xe công nghệ hai bánh "ngang nhiên" tiểu tiện ở góc khuất ven đường, nơi có đông người qua lại, kể cả du khách nước ngoài. Hình ảnh phản cảm này ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị, làm xấu hình ảnh TPHCM trong mắt bạn bè quốc tế.

Đáng chú ý, chỉ cách đó khoảng 120 m đã có nhà vệ sinh công cộng miễn phí, sạch sẽ nhưng vẫn không được nhiều người lựa chọn sử dụng.

Tài xế xe công nghệ tiểu tiện tại khu vực gần lối xuống ga metro Bến Thành, nơi có nhiều du khách quốc tế qua lại (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

HOÀNG HÙNG