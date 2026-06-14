Mỗi buổi sáng sớm, khi nhiều người còn ngủ, các thành viên của nhóm Vũng Tàu Xanh (phường Vũng Tàu) lại chọn một cách đón bình minh đầy ý nghĩa: vừa rèn luyện sức khỏe, vừa chung tay bảo vệ môi trường.

Thành viên nhóm Vũng Tàu Xanh dọn rác, bảo vệ môi trường sau buổi thể dục sáng

Trên những cung đường ven biển, công viên hay các bãi tắm ở phường Vũng Tàu, hình ảnh các thành viên nhóm Vũng Tàu Xanh vừa chạy bộ, vừa mang theo bao tải, kẹp gắp rác đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương.

Sau buổi chạy bộ, các thành viên nhanh chóng thu gom rác thải nhựa, vỏ lon, chai nước và nhiều loại rác sinh hoạt bị bỏ lại trên bãi biển, vỉa hè hay các khu vực công cộng. Không đơn thuần là một hoạt động tình nguyện, việc dọn rác còn là cách để các bạn trẻ lan tỏa lối sống xanh, nâng cao ý thức cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên.

Từ những buổi nhặt rác sau giờ tập thể dục, phong trào sống xanh đang dần lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng hình ảnh đô thị Vũng Tàu văn minh, sạch đẹp và thân thiện. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần xung kích, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong hành trình gìn giữ môi trường vì một tương lai bền vững.

SONG THƯ