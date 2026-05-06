Cảnh báo nguy cơ mất an toàn trên cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu khi khai thác tạm

Dù đang khai thác tạm với tốc độ 80km/h, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã xuất hiện nhiều tình huống nguy hiểm như người dân băng qua đường, xe máy đi ngược chiều, gia súc thả rông… cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông hiện hữu, cần sớm có giải pháp chấn chỉnh.

Hình ảnh người dân băng qua đường từ camera hành trình xe ô tô lưu thông trên cao tốc ghi lại

Ghi nhận từ người tham gia giao thông cho thấy, bên cạnh hiệu quả giảm tải cho quốc lộ 51, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vẫn tồn tại những bất cập về hạ tầng và ý thức chấp hành của một bộ phận người dân.

Đáng chú ý, theo phản ánh của tài xế Nguyễn Thịnh, một số đoạn dải phân cách giữa tuyến hiện sử dụng kết cấu thép, còn tồn tại các khe hở đủ để người và động vật như chó, mèo, dê… chui qua. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lớn khi phương tiện lưu thông với tốc độ cao.

“Ngày 30-4, khi chạy xe ô tô từ xã Châu Pha về phường Bà Rịa, tôi gặp một người bất ngờ băng qua cao tốc. Xe phía trước phải thắng gấp, tôi đi phía sau cũng giật mình, may mắn không xảy ra va chạm. Nếu chạy 100-120km/h hoặc vào ban đêm thì rất nguy hiểm”, anh Thịnh chia sẻ.

Xe ô tô phải thắng gấp khi phát hiện người băng qua đường (Ảnh từ camera hành trình xe ô tô lưu thông trên cao tốc ghi lại)

Nhiều hành vi vi phạm khác cũng được ghi nhận trong những ngày gần đây. Cụ thể, ngày 2-5, anh Trần Duy cho biết đã bắt gặp một người đàn ông cởi trần, mang theo bình nước đá trèo qua dải phân cách tại đoạn Phước Thái.

Tiếp đó, ngày 5-5, anh Nguyễn Thành Thao phản ánh tình trạng xe máy chạy ngược chiều trên tuyến khi đang lưu thông từ Long Thành về Bà Rịa. Tương tự, tài xế Dương Tuấn cũng cho biết từng chứng kiến xe máy đi ngược chiều ở làn trong cùng, sát dải phân cách – tình huống khiến nhiều tài xế không khỏi giật mình.

Bên cạnh các vi phạm của người tham gia giao thông, nguy cơ từ động vật xuất hiện trên cao tốc cũng là vấn đề đáng lo ngại. Theo phản ánh, không ít trường hợp chó chạy ngang qua đường. Đặc biệt, chiều 5-5, anh Nguyễn Hải còn bắt gặp một đàn dê di chuyển ven cao tốc đoạn xã Châu Pha khi đang lưu thông qua khu vực.

Những tình huống nêu trên cho thấy nguy cơ tai nạn giao thông là hiện hữu, nhất là trong bối cảnh tuyến đường dự kiến nâng tốc độ khai thác trong thời gian tới. Cơ quan chức năng và đơn vị quản lý cần khẩn trương rà soát, khắc phục các bất cập nói trên, tăng cường hệ thống rào chắn nhằm ngăn chặn người và động vật xâm nhập cao tốc. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân sinh sống hai bên tuyến đường nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

THÀNH HUY