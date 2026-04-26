Những ngày này, đoạn đường dài khoảng 1km dọc rạch Ông Học (đường TL37, phường An Phú Đông, TPHCM) bừng lên sắc vàng rực của hoa huỳnh liên. Ít ai ngờ nơi đây từng là con đường đất gồ ghề, cỏ dại um tùm, rác thải ứ đọng suốt nhiều năm.

Sau khi được nạo vét, kiên cố hóa, diện mạo tuyến rạch đã đổi thay rõ rệt. Hai bên đường được đổ bê tông khang trang, lòng rạch thông thoáng, môi trường được cải thiện. Không gian xanh mát với hai hàng huỳnh liên đang trong giai đoạn nở rộ, xen kẽ là các khóm trúc và hoa nhài tây, tạo nên cảnh quan hài hòa, dễ chịu.

Quan trọng hơn, sự thay đổi không chỉ đến từ hạ tầng mà còn từ ý thức người dân. Việc giữ gìn vệ sinh, không xả rác đã góp phần duy trì vẻ đẹp cho tuyến đường. Rạch Ông Học nay trở thành không gian xanh, sạch, đẹp - một “dòng kênh nở hoa” giữa lòng đô thị.

VĂN TUẤN