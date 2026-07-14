Phường Vũng Tàu: Khẩn trương xác minh phản ánh tình trạng dàn cảnh trộm cắp tài sản

Sau phản ánh trên mạng xã hội về một nhóm đối tượng nghi dàn cảnh, chen lấn để trộm cắp tài sản của du khách tại khu vực Tháp Tam Thắng, UBND phường Vũng Tàu đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 14-7, UBND phường Vũng Tàu vừa có văn bản chỉ đạo Công an phường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về tình trạng mất an ninh trật tự tại khu vực Tháp Tam Thắng, thuộc Công viên, Quảng trường Thùy Vân.

Hình ảnh cắt từ nội dung phản ánh trên mạng xã hội

Qua nắm bắt thông tin, UBND phường Vũng Tàu ghi nhận trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh vào khoảng 19 giờ ngày 12-7, một nhóm khoảng 7-8 người bị nghi dàn cảnh, chen lấn, xô đẩy du khách để thực hiện hành vi cướp giật, trộm cắp dây chuyền. Vụ việc nếu có thật không chỉ gây tâm lý hoang mang cho người dân, du khách mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

UBND phường yêu cầu Công an phường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan trích xuất dữ liệu camera an ninh tại khu vực Tháp Tam Thắng và vùng lân cận để xác minh, truy xét, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định; đồng thời báo cáo kết quả gửi về UBND phường trước ngày 18-7.

Cùng với đó, UBND phường yêu cầu các lực lượng tăng cường tuần tra từ 17 giờ đến 23 giờ hằng ngày, nhất là cuối tuần, tập trung tại các điểm đông du khách nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi móc túi, cướp giật, trộm cắp và gây rối trật tự công cộng.

Khu vực Tháp Tam Thắng thuộc Công viên quảng trường Thùy Vân, phường Vũng Tàu

UBND phường đề nghị Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật phối hợp cung cấp dữ liệu từ hệ thống camera công cộng phục vụ điều tra, đồng thời rà soát, bổ sung chiếu sáng tại các khu vực khuất tầm nhìn.

Ngoài ra, UNND phường cũng yêu cầu Ban Điều hành khu phố 6 tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ và người dân nâng cao cảnh giác, nhắc nhở du khách bảo quản tài sản và kịp thời thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

MẠNH THẮNG - NGUYỄN NAM