Xuất hiện "bẫy" bê tông và đá ngầm ở bãi tắm gần tháp Thắng Tam

Sóng lớn kết hợp thủy triều rút làm lộ ra hàng loạt khối bê tông vỡ, đá hộc tại khu vực bãi biển gần tháp Thắng Tam, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách, người dân khi tắm biển.

Ghi nhận trong sáng 24-3 tại khu vực bãi biển gần tháp Thắng Tam (phường Tam Thắng và phường Vũng Tàu, TPHCM), sóng lớn kết hợp thủy triều rút làm dạt lớp cát bề mặt, lộ diện hàng loạt khối đá hộc và mảng bê tông vỡ nằm dưới lòng bãi tắm. Đây được xác định là những vật tư, phế phẩm xây dựng cũ còn sót lại từ quá trình thi công hạ tầng trước đó, nay bị sóng biển "đào xới" lên, gây mất an toàn cho người dân và du khách.

Tại khu vực bãi cát bằng phẳng - nơi du khách thường xuyên đi bộ, cũng lộ nhiều mảng bê tông cũ với bề mặt thô ráp, lởm chởm đá hộc tạo thành những vệt sắc nhọn.

Nhiều mảng bê tông lớn lộ lên bãi cát

Lực lượng cứu hộ bờ biển đã cùng nhiều người dân địa phương chủ động thu gom, dọn dẹp để giảm thiểu rủi ro cho người dân khi đến đây tắm biển, vui chơi. Các khối đá lớn được tập kết tạm thời trên các bậc thềm để chờ phương tiện cơ giới vận chuyển đi. Tuy nhiên, với những mảng bê tông lớn bị vùi sâu và bám chắc dưới bãi cát, việc dọn dẹp thủ công vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ bờ biển cùng người dân địa phương đã chủ động thu gom, dọn dẹp bãi biển

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, cơ quan chức năng cần sớm xử lý, huy động phương tiện cơ giới chuyên dụng để di dời các khối bê tông, đá hộc khỏi bãi biển.

THÀNH HUY