Phường Phước Thắng xử phạt một vụ đổ rác bậy trong đêm

Tối 1-6, trong quá trình tuần tra thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ huy quân sự phường Phước Thắng (TPHCM) phát hiện 1 trường hợp có hành vi đổ rác thải tại khu đất trống trên đường 2-9.

Đáng nói, vị trí đổ rác ngay tấm bảng thông báo lớn “nghiêm cấm các hành vi đổ rác trái quy định”.

Trường hợp vi phạm là một phụ nữ bán thơm (dứa) ở phường Tam Thắng. Sau mỗi ngày bán, người phụ nữ này chở vỏ thơm qua phường Phước Thắng để đổ.

Sau khi phát hiện hành vi vi phạm, UBND phường Phước Thắng đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đồng thời xử phạt người phụ nữ này 3,5 triệu đồng.

Người phụ nữ chở rác tới đổ tại bãi đất trống, bên cạnh tấm bảng cấm xả rác sai quy định. Ảnh: THU TRANG

Được biết, thời gian qua, lực lượng chức năng phường Phước Thắng bắt quả tang và xử phạt hành chính nhiều trường hợp đổ rác thải trái quy định tại địa bàn. Hầu hết các trường hợp này đều sinh sống, làm ăn ở các địa bàn lân cận.

Để xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, lực lượng chức năng phường Phước Thắng thường xuyên tổ chức tuần tra, giám sát hoạt động xả thải; đồng thời cũng tăng cường bố trí hệ thống camera nhằm phát huy hiệu quả trong việc phát hiện các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường cũng như các vi phạm pháp luật khác.

