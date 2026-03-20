Thêm một bãi rác tự phát được dọn dẹp

Trong tháng 1-2026, Báo SGGP nhận được phản ánh của người dân trên đường Vành Đai Tây, phường An Khánh, TPHCM về tình trạng tuyến đường D3 trong khu dân cư Caric bị bủa vây bởi rác thải xả bừa bãi.

Tuyến đường D3, khu dân cư Caric, phường An Khánh trước khi PV báo SGGP phản ánh. Ảnh: MINH HẢI

Từ phản ánh của người dân, phóng viên Báo SGGP ghi nhận thực tế tuyến đường dài khoảng 100m ngập rác, lâu ngày không được thu gom, lấn cả lối đi và bốc mùi hôi thối.

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ Báo SGGP, lãnh đạo phường An Khánh đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, ra quân xử lý.

Đến sáng 20-3, tuyến đường đầy rác đã được dọn dẹp. Nhiều loại rác cồng kềnh như chăn, gối, bàn ghế được thu gom; rác thải sinh hoạt cũng cơ bản được xử lý.

Rác ngập ngụa trên đường D3 cơ bản đã được xử lý. Ảnh: MINH HẢI

Đại diện UBND phường An Khánh cho biết, thời gian tới phường sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi xả rác không đúng nơi quy định; vận động lắp đặt camera giám sát; xử phạt cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực môi trường; thường xuyên tổ chức ra quân tổng vệ sinh, duy trì “Phong trào 15 phút vì thành phố văn minh, sạch đẹp”, “Phong trào chống rác thải nhựa”; đồng thời cắm 15 bảng cấm đổ rác tại các vị trí thường xuyên bị xả rác bừa bãi.

Ngoài ra, phường tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Đối với rác thải cồng kềnh, phường sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tái chế, tái sử dụng trước khi chuyển giao cho đơn vị thu gom. Theo đó, rác cồng kềnh phải được giảm kích thước, thể tích đến mức có thể lưu chứa trong thiết bị lưu trữ, không tập kết trên vỉa hè, lòng đường hoặc khu vực công cộng. Sau khi thu nhỏ, rác cần được phân loại thành các nhóm có khả năng tái chế, tái sử dụng nhằm giảm thiểu tối đa lượng phát thải ra môi trường.

MINH HẢI