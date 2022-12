Hàng tết sẵn sàng chờ khách

Tăng sản lượng tươi sống, giữ giá bán

Là nhà bán lẻ sở hữu gần 800 điểm bán ở nhiều phân khúc khác nhau như cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, đại siêu thị… nên việc chuẩn bị hàng hóa cho mùa cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới được Saigon Co.op rất chú trọng. Đơn vị này sẽ tăng lượng thực phẩm tươi sống gấp đôi lượng thông thường để hệ thống bán lẻ Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.opSmile… phục vụ tốt mùa mua sắm cao điểm tết. Các mặt hàng bình ổn giá, hàng nhu yếu phẩm cũng được tăng dự trữ 10-50% so với ngày thường, tăng trung bình 20% so với cùng kỳ năm trước.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bình ổn giá cả thị trường, phần lớn ngân sách hàng tết năm nay được Saigon Co.op ưu tiên đầu tư cho trữ lượng 9 nhóm hàng bình ổn thị trường, gồm: gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản..., còn lại dành cho các mặt hàng thực phẩm, phi thực phẩm khác và các loại đặc sản tết. Saigon Co.op tăng cường nhóm hàng thực phẩm tươi sống, món chế biến sẵn để gia tăng tính tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng cho biết đã lên kế hoạch cung ứng hàng hóa với sản lượng lớn từ vài tháng trước tết. Năm nay, sản lượng hàng hóa theo từng ngành hàng phục vụ tết tăng 20-30% so với các tháng bình thường trong năm và so với cùng kỳ Tết 2022. Riêng với ngành hàng thực phẩm tươi sống, các nhà bán lẻ tăng 20% so cùng kỳ và tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như rau củ quả, thịt... Không dừng lại đó, các doanh nghiệp cũng đã tung ra thị trường nhiều sản phẩm mới, độc lạ nhằm tăng thêm sự đa dạng trong sự lựa chọn của người dân. Ông Đoàn Mạnh Cương, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm chay Bảo An, cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, công ty đã cho ra mắt dòng sản phẩm “Sản phẩm xanh đón tết an lành”. Đây là dòng sản phẩm thực vật được chế biến hoàn toàn từ đậu nành và mít non. Sản phẩm thực vật này được đa dạng dưới nhiều chủng loại như tai heo chay, cánh gà chay, cốt lết chay, mít non tempura, mít non samosa, hamburger từ đậu nành và mít non…

Chú trọng kiểm tra chất lượng

Theo dự báo của các nhà bán lẻ, mùa mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán 2023 có sức mua sẽ tăng từ 20-30% so với cùng kỳ năm trước. Ở thời điểm hiện tại, sức mua đã bắt đầu tăng và nhóm hàng được mua sắm nhộn nhịp là thực phẩm và giỏ quà tết. Điều đáng mừng, qua từng năm, lượng hàng Việt ngày càng chiếm ưu thế và là sự ưu tiên của người tiêu dùng trong giỏ mua sắm. Tuy nhiên, khác với năm trước, năm nay do ảnh hưởng kinh tế nói chung nên người dân có xu hướng mua sắp “3 trong 1”. Nghĩa là mua sản phẩm dùng được cho cả Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán như quần áo, quà tặng… Quan trọng hơn, người tiêu dùng vẫn ưu tiên tiết kiệm để đảm bảo sản phẩm thiết yếu cho gia đình, hơn là mua sắm xa xỉ.

Theo ghi nhận, hiện các nhà bán lẻ đồng loạt thực hiện giảm giá mạnh tay để kích thích sức mua. Mặt hàng giảm tập trung vào thực phẩm, vệ sinh và trang trí nhà cửa; sản phẩm chăm sóc cá nhân, hàng thời trang; giỏ quà tết, các loại thực phẩm ngâm, mứt và gia vị. Đơn cử, các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… đã thực hiện chuỗi chương trình giảm giá trực tiếp đến 50% cho hàng ngàn sản phẩm tết và có thể tiếp tục giảm giá sâu hơn những ngày cận tết để giảm áp lực mua sắm cho người dân. Ngoài ra, các hệ thống siêu thị này cũng luân phiên giảm giá mạnh cho hàng ngàn sản phẩm theo thứ tự ưu tiên gồm sản phẩm vệ sinh và trang trí nhà cửa; sản phẩm chăm sóc cá nhân, hàng thời trang; giỏ quà tết, các loại thực phẩm ngâm, mứt và gia vị; lạp xưởng, trái cây, thịt kho hột vịt, bánh chưng, mâm cỗ tết… Cùng với việc giảm giá, các siêu thị này vẫn duy trì song song các chương trình khuyến mãi tặng quà, tặng điểm thưởng, phiếu quà tặng… cho khách hàng.

Đặc biệt, chất lượng hàng hóa luôn là yếu tố tiên quyết được chú trọng nhằm đảm bảo cam kết với khách hàng. Nhiều năm nay, Saigon Co.op luôn chủ động trong công tác kiểm soát chất lượng, kịp thời ứng phó với các vấn đề về chất lượng hàng hóa cũng như xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa kinh doanh trong hệ thống. Cụ thể, với công tác giám sát chất lượng hàng hóa từ nhà cung cấp, Saigon Co.op cam kết thực hiện theo chính sách chất lượng như ưu tiên chọn sản phẩm của nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ các quy định pháp luật qua kiểm soát hồ sơ pháp lý, chất lượng hàng hóa và hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm trong quá trình kinh doanh. Tại các điểm bán lẻ, Saigon Co.op cũng trang bị các thiết bị chuyên dụng cho nhân viên kiểm soát chất lượng để kiểm tra nhanh chất lượng hàng hóa đầu vào như kit test kiểm tra nhanh dư lượng thuốc thuốc bảo vệ thực vật trong rau củ quả, kit test kiểm tra nhanh hàn the, formol trong thực phẩm.