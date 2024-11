Hàng trăm golfer tham dự giải Vietnam Golf Festival Championship

Tại điểm thi đấu Vinpearl Golf Nha Trang (thuộc quần thể Vinpearl Nha Trang) trên đảo Hòn Tre, TP Nha trang (tỉnh Khánh Hòa), gần 100 golfer đã có mặt từ rất sớm để sẵn sàng tham gia giải đấu.

Trên con tàu cao tốc, chỉ sau khoảng hơn 5 phút di chuyển, các golfer đã có mặt tại điểm thi đấu với tinh thần hào hứng, phấn khởi.

“Việc giải đấu được tổ chức ở trên một hòn đảo của Nha Trang, bao quanh bốn bề là biển là nét độc đáo mới lạ, lần đầu tôi được trải nghiệm. Đi tàu cao tốc ra đảo, cảm nhận không khí trong lành, cơ sở vật chất sân golf rất tốt nên cảm thấy thật thú vị, độc và lạ”, một golfer đến từ TPHCM, cảm nhận.

Ông Phạm Quốc Hưng (ngụ TP Nha Trang), thổ lộ: “Giải đấu của Lễ hội Golf Việt Nam lần đầu được tổ chức tại Nha Trang góp phần quảng bá về du lịch, ẩm thực, con người tỉnh Khánh Hòa đến với du khách, các golfer trong và ngoài nước”.

Ông Nguyễn Đăng Hậu (ngụ TPHCM) nói: “Sau khi tìm hiểu, nhận thấy đây là giải đấu có tính chất, quy mô lớn, nên tôi quyết định đăng ký và di chuyển từ TPHCM đến thành phố biển Nha Trang để thi đấu. Mặc dù thời tiết hôm nay có gió nhiều, nhưng tâm lý tôi rất thoái mái và quyết tâm đoạt giải thưởng. Giải đấu cũng là dịp để những golfer được trải nghiệm, giao lưu, kết nối với nhau. Nhân đây, tôi cũng chúc giải đấu thành công tốt đẹp và mong muốn ban tổ chức tiếp tục duy trì giải đấu ở các năm tiếp theo, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, góp phần phát triển nền golf Việt trong thời gian tới”.

Tham dự giải đấu nằm trong Lễ hội Golf Việt Nam – Nha Trang 2024, ông Tư Chính (ngụ TPHCM), đánh giá cao sự nỗ lực, chu đáo của Ban tổ chức trong công tác tổ chức giải. Ông mong muốn các golfer sẽ đạt thành tích tốt và cống hiến nhiều đường bóng đẹp.

Theo golfer Tư Chính, những năm qua, Việt Nam được đánh giá là nước phát triển golf rất nhanh và đồng bộ. Thời gian tới, nếu được quan tâm hơn và định hướng đúng, nhất là trong công tác đào tạo thế hệ trẻ thì tương lại golf Việt Nam sẽ xứng tầm không chỉ khu vực Asean, Châu á, mà còn cả trên thế giới. Để làm được điều này, golf Việt phải được đầu tư bài bản, theo chiều sâu và có nhiều giải đấu quốc tế để các vận động viên cọ sát, nâng cao trình độ.

Còn tại sân KN Golf Links Cam Ranh (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà), sau lễ khai mạc được tổ chức ngắn gọn, các golfer đã tham gia thi đấu trong trạng thái hào hứng.

Theo ông Hiền, bộ môn golf chỉ mới được phát triển mạnh tại Việt Nam gần 20 năm trở lại đây. Việc có nhiều những lễ hội hay những giải đấu golf như thế này sẽ tạo kiện cho các golfer trong nước có sân chơi cọ sát, đồng thời đây cũng sẽ trở thành một sản phẩm du lịch góp phần phát triển cho địa phương.

Giải diễn ra đến hết ngày 29-11.

