Hàng trăm người tham gia thu gom gần 100 tấn rác thải sau mưa lũ ven biển Quảng Ngãi

Sau 30 năm được phê duyệt và triển khai, cho đến nay, nhiều dự án thành phần vẫn còn dở dang, hạ tầng chưa kết nối, công tác đền bù giải tỏa vẫn còn tiếp tục… Đó là tình trạng của dự án Khu đô thị phát triển An Phú có quy mô 100ha thuộc xã An Phú, huyện Thủ Đức (nay là phường An Phú, TP Thủ Đức). Hiện các đơn vị liên quan đang xúc tiến tiếp tục triển khai dự án.