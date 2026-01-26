Hành động nhanh, kết quả cụ thể

Đại hội XIV của Đảng đã xác định không chỉ mục tiêu, phương hướng, mà còn làm rõ những việc cần triển khai sớm để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra kết quả cụ thể để nhân dân nhìn thấy, được thụ hưởng, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin đối với Đảng.

Tinh thần chung là phải chuyển mạnh từ “nói” sang “làm”, từ nhận thức thành hành động. Thực tiễn nhiều nhiệm kỳ cho thấy, thành công của Đại hội được đo bằng khả năng tổ chức thực hiện kịp thời và hiệu quả, đem lại những kết quả đo đếm được.

Tinh thần hành động đó được thể hiện ngay việc, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23-1-2026). Để Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được triển khai ngay, đồng bộ, hiệu quả, thực chất, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, các ngành tập trung xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả nhiệm kỳ; kịp thời cập nhật và bổ sung Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ ở từng cấp.

Trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIV đặt ra những mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hết sức rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển đất nước nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Quan trọng hơn, Văn kiện Đại hội XIV đã cụ thể hóa tinh thần hành động quyết liệt. Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” đối với mọi nhiệm vụ.

Mục tiêu càng cao, yêu cầu đối với tổ chức thực hiện càng chặt chẽ, không cho phép tư duy làm việc cầm chừng, hình thức hay trông chờ. Trong bối cảnh đó, việc nhìn thẳng vào thực tế “tổ chức thực hiện là khâu yếu” không còn là nhận xét chung, mà trở thành thách thức có tính quyết định. Chỉ cần một mắt xích vận hành thiếu nhịp nhàng, thiếu trách nhiệm hoặc thiếu kỷ luật, toàn bộ hệ thống sẽ bị kéo chậm. Vì vậy, yêu cầu đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, phải được cụ thể hóa ngay từ đầu nhiệm kỳ bằng hành động thực chất, có trọng tâm, trọng điểm.

Thước đo của hành động thể hiện ở kết quả cụ thể đạt được. Bộ máy chỉ thực sự chuyển động khi từng mục tiêu được cụ thể hóa thành công việc rõ ràng, gắn với con người cụ thể, thời hạn cụ thể và sản phẩm có thể kiểm chứng. Khi kỷ luật thực thi trở thành nếp làm việc thường xuyên, nghị quyết sẽ trở thành động lực phát triển thực chất.

Trong bức tranh phát triển chung của cả nước, yêu cầu hành động sớm và quyết liệt trong tổ chức thực hiện nghị quyết đặt ra đối với tất cả các địa phương, nhất là những đô thị lớn. Với TPHCM, nơi đang gánh trên vai nhiều kỳ vọng về tăng trưởng và lan tỏa động lực phát triển, yêu cầu ấy càng trở nên cụ thể và cấp bách hơn. Việc tổ chức thực hiện hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ không chỉ có ý nghĩa lớn đối với thành phố, mà còn góp phần tạo chuyển động tích cực cho toàn vùng và cả nước.

Tinh thần hành động đó đặt ra yêu cầu trách nhiệm cao nhất đối với người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành. Công tác điều hành phải gắn chặt với theo dõi, kiểm tra, đánh giá lại kết quả. Mỗi độ trễ trong thực thi đều làm suy giảm hiệu quả chính sách, ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Ngược lại, sự quyết liệt, nhất quán ngay từ đầu nhiệm kỳ của đội ngũ lãnh đạo các cấp sẽ tạo chuyển động tích cực trong toàn bộ bộ máy. Hành động quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ sẽ là thước đo đầu tiên về năng lực tổ chức thực hiện và bản lĩnh của bộ máy trong chặng đường phát triển mới, đúng với tinh thần hành động mà Đại hội XIV của Đảng đã xác lập.

Tin liên quan Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

VĂN MINH