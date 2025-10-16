Hành trình mới đã mở ra

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn của một Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Khi nghi thức bế mạc hoàn thành, cũng là lúc Thành phố bước vào một hành trình mới - đưa nghị quyết vào cuộc sống, để từng chủ trương, từng con số trở thành kết quả cụ thể, lan tỏa trong đời sống.

Thành công của đại hội không chỉ đến từ sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc mà còn từ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và đoàn kết của 546 đại biểu chính thức - đại diện cho hơn 366.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định trong phát biểu bế mạc đại hội: “Nguồn lực lớn nhất, quý giá nhất của Thành phố không phải là vốn, không phải là hạ tầng, mà chính là con người TPHCM - những con người năng động, dám nghĩ, và biết làm những cái mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đó chính là nguồn lực vô giá…”. Chính tinh thần ấy sẽ là ngọn lửa thắp sáng chặng đường phía trước.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sáu định hướng trọng tâm, cũng chính là sáu nhiệm vụ then chốt cho giai đoạn mới của Thành phố. Trước hết, xây dựng Đảng bộ Thành phố thực sự trở thành trung tâm trí tuệ, đoàn kết và đổi mới, một Đảng bộ mẫu mực, đủ bản lĩnh chính trị, năng lực quản trị và tầm nhìn, đủ sức dẫn dắt thành phố tiên phong phát triển và hội nhập. Chính quyền 2 cấp phải tinh, gọn, mạnh, thông minh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, có bản lĩnh, đạo đức và năng lực hành động được xem là đột phá chiến lược của chiến lược.

Cùng với đó, Thành phố cần cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, biến đường lối thành hành động, nghị quyết thành kết quả cụ thể, tạo đột phá thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng quản trị đô thị. Đặc biệt, Tổng Bí thư lưu ý: “Hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị của hệ thống chính trị”. Đây là lời nhắc nhở sâu sắc để mỗi chủ trương, chính sách đều hướng đến đời sống, đến người dân.

Nghị quyết Đại hội đã đặt ra những mục tiêu vừa cụ thể, vừa giàu tính khát vọng: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10 - 11%/năm; GRDP bình quân đầu người 14.000 - 15.000 USD; kinh tế số chiếm 30 - 40% GRDP; đến năm 2026, 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí; xóa hộ nghèo theo chuẩn Thành phố, di dời 20.000 căn nhà ven kênh rạch, giảm 5% tội phạm và tai nạn giao thông mỗi năm... Những con số ấy không chỉ là chỉ tiêu phát triển mà là lời cam kết chính trị mạnh mẽ của Đảng bộ trước lòng tin của người dân Thành phố.

Sau đại hội, việc quan trọng nhất là đưa nghị quyết vào cuộc sống. Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên cần cụ thể hóa tinh thần đại hội bằng chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, có kiểm tra, giám sát, gắn với hiệu quả đo đếm được. Cải cách hành chính, chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, chăm lo y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, an ninh trật tự… đều là những nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi quyết tâm chính trị và hành động đồng bộ.

Hành trình mới đã mở ra. Thành công của đại hội hôm nay sẽ chỉ thật sự trọn vẹn khi những nghị quyết ấy thấm vào từng con phố, khu dân cư, công sở, trường học..., khi người dân cảm nhận được sự đổi thay trong từng dịch vụ công, từng tiện ích, từng cơ hội mưu sinh. Đó là lúc tinh thần đại hội thật sự sống động trong đời sống Thành phố.

Đại hội khép lại, niềm tin đang được mở ra. Với tầm nhìn đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, và năm 2045 - 100 năm thành lập nước, TPHCM phấn đấu trở thành một siêu đô thị hiện đại, đáng sống, trung tâm đổi mới sáng tạo của châu Á, nơi hội tụ trí tuệ Việt Nam và khát vọng vươn tâm quốc tế. Thành công của đại hội hôm nay, vì thế, không chỉ là điểm kết mà là bước khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới: giai đoạn của hành động, sáng tạo và niềm tin.

