Báo chí giữ vững vai trò tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 30-7, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chủ trì buổi làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền.

Dự buổi làm việc còn có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Quang cảnh buổi làm việc của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với các cơ quan báo chí, chiều 30-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Dòng chảy chủ lưu, chiếm lĩnh không gian truyền thông

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chỉ rõ, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển rất nhanh, thông tin có thể xuất hiện chỉ sau vài giây, nếu báo chí chính thống không nhanh, chính xác và chủ động thì dễ mất lợi thế cạnh tranh thông tin.

Vì vậy, báo chí cần chiếm lĩnh không gian truyền thông, đưa thông tin chính thống đến người dân, giúp phân biệt tin thật - tin giả và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng cho rằng, truyền thông chính sách không chỉ là trách nhiệm của cơ quan báo chí, mà của cả hệ thống chính trị. Các bộ, ngành cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, thay vì chỉ đăng tải trên cổng thông tin điện tử.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan xây dựng chính sách và cơ quan báo chí sẽ giúp việc truyền thông kịp thời, hiệu quả hơn, nhất là trước khi triển khai các chủ trương lớn của Đảng.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh tham dự buổi làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gợi mở một số nhóm vấn đề để hội nghị tập trung thảo luận.

Theo đó, việc đổi mới phương thức tuyên truyền, nhất là tuyên truyền chính sách, cần chuyển mạnh từ đưa tin sự kiện sang tăng cường phân tích, lý giải để người dân hiểu nội dung, ý nghĩa và lợi ích của chính sách; nghiên cứu phương pháp đo lường hiệu quả truyền thông bằng sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của xã hội.

Về vai trò của báo chí trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng, theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, không chỉ phản ánh kết quả tăng trưởng, mà còn góp phần cổ vũ tinh thần phát triển, phản biện chính sách trên tinh thần xây dựng, giúp người dân hiểu đúng chủ trương và tạo động lực phát triển.

Đồng chí yêu cầu báo chí phải trở thành dòng chảy chủ lưu, tạo ra nhiều tác phẩm chạm đến trái tim người đọc, người nghe, người xem, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

"Giá trị của một tác phẩm báo chí nằm ở sức lan tỏa và những đóng góp thiết thực cho xã hội", đồng chí nhấn mạnh và đề nghị các đại biểu phân tích những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

Lượng hóa đóng góp của báo chí

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách thông qua hệ thống người phát ngôn, họp báo định kỳ và họp báo chuyên đề.

Đồng thời giao Bộ VH-TT-DL phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về truyền thông chính sách để các cơ quan báo chí khai thác, sử dụng.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ truyền thông chính sách, sửa đổi các quy định về tự chủ tài chính đối với cơ quan báo chí; nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả truyền thông, lượng hóa đóng góp của báo chí đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao đổi với các đồng chí lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM tại cuộc làm việc, chiều 30-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Tống Văn Thanh, từ đầu năm 2026, công tác chỉ đạo, quản lý báo chí được triển khai đồng bộ với nhiều kết quả nổi bật. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chuẩn bị Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng phục vụ hơn 700 phóng viên trong và ngoài nước; tổ chức 27 hội nghị giao ban báo chí. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng xử lý 106 đơn thư phản ánh, ban hành 26 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với gần 1,5 tỷ đồng; thẩm định 194 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cơ quan báo chí.

Không để khoảng trống cho thông tin xấu độc

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dẫn lại phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 3, nhấn mạnh 4 bước chuyển chiến lược được Trung ương xác định, gồm: nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng, bộ máy Nhà nước; quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia; xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người; chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng để bảo vệ vững chắc đất nước.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, 4 bước chuyển này cần được các cơ quan báo chí xác định là 4 tuyến truyền thông lớn xuyên suốt năm 2026, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm, nhằm góp phần đưa các chủ trương, quyết sách của Đảng đi vào cuộc sống.

Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị theo hướng có chiều sâu; làm nổi bật kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, các định hướng chiến lược 6 tháng cuối năm...

"Báo chí cần chấm dứt tình trạng đưa tin theo kiểu "đọc diễn văn", tập trung phân tích điểm mới, nội dung cốt lõi và ý nghĩa của chính sách", đồng chí yêu cầu.

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Điện tử phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, thông tin chính sách phải là trọng tâm của báo chí. Báo chí phải đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số; phân tích, kiến giải, đề xuất giải pháp; không né tránh vấn đề khó, không để khoảng trống thông tin cho thông tin xấu độc. Đồng thời, tăng cường các chương trình phân tích chính sách với sự tham gia của chuyên gia và lan tỏa mạnh trên các nền tảng số.

"Mỗi bài báo đúng lúc, đúng vấn đề là một viên gạch dựng nên niềm tin. Mỗi lần im lặng trước cái sai là một khoảng trống nhường lại cho cái xấu. Nếu 4 bước chuyển chiến lược là mệnh lệnh của thời cuộc, thì bước chuyển của báo chí là mệnh lệnh từ lòng dân", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu.

Bên cạnh đó, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, gắn với phát triển văn hóa, con người; tôn vinh người tốt, việc tốt, khơi dậy khát vọng cống hiến và mạnh dạn đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí yêu cầu báo chí giữ vững vai trò tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, siết chặt kỷ luật thông tin, nâng cao chất lượng thẩm định nguồn tin, nhất là với các đề tài lịch sử, lãnh tụ và lãnh đạo tiền bối cách mạng.

Cơ quan quản lý báo chí phối hợp chặt chẽ các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin sớm và chỉ đạo cụ thể, tránh tình trạng chỉ đạo chung chung. Mỗi chương trình, dự án trọng điểm của các bộ, ngành, địa phương cần xác định rõ trách nhiệm và nguồn lực dành cho công tác truyền thông.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ xây dựng bản đồ số để nắm bắt dư luận xã hội, nhằm chủ động định hướng thông tin và đẩy lùi thông tin xấu độc. Theo kế hoạch, hệ thống này cơ bản hoàn thành trong tháng 8 hoặc tháng 9.

VĨNH XUÂN