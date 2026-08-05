Kế thừa và phát huy truyền thống của các cơ quan báo chí TPHCM

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong yêu cầu Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và kế thừa, phát huy truyền thống báo chí thành phố, gắn nhiệm vụ chuyên môn với công tác xây dựng Đảng.

Chiều 5-8, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đánh giá cao quá trình chuẩn bị thành lập Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu, Ban Chấp hành khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác; phân công nhiệm vụ, bảo đảm bộ máy sớm vận hành ổn định.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030. Thực hiện: VĂN MINH - THU HƯỜNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan Đảng TPHCM mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả và sự nỗ lực của các tổ chức Đảng trước đây; nhanh chóng xây dựng chương trình công tác, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và cơ chế phối hợp, qua đó tạo ra những kết quả mới cho Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Đề cập vai trò đặc thù của tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM khẳng định, trước yêu cầu phát triển mới của thành phố, hoạt động của 3 đơn vị báo chí trực thuộc (Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, Báo điện tử Tuổi trẻ) phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, các cơ quan báo chí phải thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng thông tin; thực sự là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng thời là cầu nối giữa Đảng với nhân dân trong việc truyền tải chủ trương, chính sách và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân TPHCM.

Nhấn mạnh Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM là mô hình mới trong cả nước, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị tiếp tục cụ thể hóa các cơ chế, hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động; vừa kế thừa, phát huy bề dày truyền thống của báo chí TPHCM, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy TPHCM, nhất là những chủ trương mới về xây dựng Đảng; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên.

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, phát triển Đảng trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng. Cùng với đó, Đảng bộ cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nghiên cứu những mô hình, cách làm mới, thiết thực và hiệu quả; qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Đồng chí Lê Quốc Phong tin tưởng, với kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện; đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cam kết, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM xây dựng cơ quan đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Văn Minh cho biết, sau gần một tháng đi vào hoạt động, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy TPHCM. Cơ quan đã từng bước kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, ổn định nhân sự, vị trí làm việc; đồng thời bảo đảm hoạt động thông tin, tuyên truyền được duy trì liên tục, không bị gián đoạn.

Đồng chí Lê Văn Minh cho biết, Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM sẽ sớm thành lập các tổ chức đảng trực thuộc, kiện toàn nhân sự để chính thức đi vào hoạt động đối với 8 chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ có 5 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi trẻ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

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VĂN MINH - THU HƯỜNG