HDBank nâng tỷ lệ cổ tức cho cổ đông từ 25% lên 30%

Quang cảnh ĐHCĐ HDBank ngày 26-4-2024

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank- HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 là 16.000 tỷ đồng, nâng chia cổ tức năm 2023 từ 25% lên 30% và chia cổ tức năm 2024 ở mức 30%.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, ông Lưu Đức Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT HDbank cho biết, trong năm 2023, tổng tài sản đạt 602.315 tỷ đồng, tăng trưởng 44,7% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 13.017 tỷ đồng, tăng 26,8%. Kết quả này tiếp tục đưa tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng lên mức 24,2%. Các chỉ tiêu về an toàn hoạt động được củng cố, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức thấp chỉ 1,5%. Theo đó, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 là chia cổ tức 30% - tăng 5% so với kế hoạch, trong đó 10% tiền mặt và 20% cổ phiếu. Vốn điều lệ tăng thêm tối đa hơn 6.025 tỷ đồng.

Trả lời cổ đông về việc HDBank có tham gia tái cơ cấu một ngân hàng khác, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank cho biết, HDBank là một trong 4 ngân hàng được đánh giá có hoạt động lành mạnh và năng lực tài chính tốt được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lựa chọn để tham gia đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại. HDBank sẵn sàng nhận các nhiệm vụ hỗ trợ NHNN tái cấu trúc ngành, hỗ trợ các tổ chức tín dụng phục vụ cho sự phát triển an toàn và lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

Trả lời chất vấn của cổ đông về hoạt động cũng như chất lượng cho vay trong mảng tài chính tiêu dùng của HDBank, cụ thể là Công ty Tài chính HD Saison trong bối cảnh khó khăn hiện nay, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, trong năm 2023, HD Saison đạt "quán quân" về lợi nhuận nhờ triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu suất kinh doanh, giảm thiểu tác động từ sự suy giảm chất lượng tín dụng của toàn ngành tài chính tiêu dùng, giúp lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 660 tỷ đồng. Điều này phản ánh công ty đã hoạt động đúng chuẩn mực tài chính tiêu dùng, cung cấp các khoản vay đúng nhu cầu của các khách hàng.

Cập nhật kết quả kinh doanh quý 1-2024, ông Phạm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc HDBank cho biết, lợi nhuận trước thuế HDBank trong quý 1-2024 đã đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 43,6% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng quý 1-2024 đạt 6,2%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung toàn ngành, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,68%.

NHUNG NGUYỄN