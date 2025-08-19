“Cổ phiếu vua” tăng mạnh, VN-Index lập đỉnh mới

Mặc dù “hạ nhiệt” cuối phiên nhưng VN-Index đã phá kỷ lục trước đó ở mức 1.640,69 điểm (trong phiên giao dịch 14-8), chính thức thiết lập đỉnh cao mới.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 19-8 có thời điểm VN-Index lên cao nhất hơn 1.665 điểm nhưng do áp lực bán dâng cao kéo VN-Index chốt phiên ở mức 1.654,2 điểm.

Góp phần lớn kéo VN-Index tăng mạnh là nhóm “cổ phiếu vua”. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh nhất thị trường, góp cho VN-Index gần 17 điểm, có đến 8 cổ phiếu ngân hàng. Cụ thể, VPB tăng trần, TPB tăng 5,46%, HDB tăng 6,56%, TCB tăng 3,29%, LPB tăng 6,73%, ACB tăng 5,18%, CTG tăng 2,27%, MBB tăng 1,44%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán dù bị chốt lời mạnh nhưng vẫn giữ được sắc xanh tích cực: VCI tăng 3,15%, SHS tăng 2,77%, HCM tăng 1,4%, VND tăng 1,85%, CTS tăng 1,91%, AGR tăng 2,14%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công vẫn tăng mạnh, nhiều cổ phiếu tăng kịch biên độ: DIG, KBC, HPX, CII, DPG, LCG… Ngoài ra, nhiều cổ phiếu khác cũng tăng mạnh: HDC tăng 5,43%, DXG tăng 2,84%, HQC tăng 5,79%, VGC tăng 3,2%, PC1 tăng 2,96%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, năng lượng cũng tăng mạnh, trong đó: BAF, PET, BSR... tăng trần.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,83 điểm (1,09%) lên 1.654,2 điểm với 189 mã tăng, 144 mã giảm và 44 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 2,58 điểm (0,91%) lên 286,45 điểm với 101 mã tăng, 63 mã giảm và 77 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 54.400 tỷ đồng, tăng 9.300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản lên gần 59.500 tỷ đồng, tăng 11.000 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 9 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng giảm so với những phiên trước, gần 848 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là: MWG gần 202 tỷ đồng, HPG gần 154 tỷ đồng và VIX gần 91 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN