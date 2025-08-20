Thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”, VN-Index lại lập đỉnh mới

VN-Index tăng gần 49 điểm trong phiên, từ giá thấp nhất 1.616 điểm tăng lên gần 1.665 điểm khi chốt phiên. Mặc dù VN-Index lại lập đỉnh lịch sử nhưng thị trường chìm trong sắc đỏ. Nhà đầu tư chốt lời ồ ạt kéo thanh khoản trên sàn HOSE đạt gần 68.100 (gần 2,6 tỷ USD).

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 20-8 tiếp tục phá đỉnh vừa lập trong phiên trước, chính thức thiết lập đỉnh mới ở mức 1.664,36 điểm.

Nhà đầu tư chốt lời ồ ạt khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. VN-Index đóng phiên tăng gần 11 điểm chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, 5 cổ phiếu VIC, VHM, VPB, TCB, LPB tăng mạnh đã góp cho VN-Index gần 19 điểm.

Thị trường chỉ còn nhóm “cổ phiếu vua” là còn giữ đà tăng mạnh, góp phần giúp VN-Index giữ được đà tăng: VPB, LPB, VIB, OCB tăng trần, TCB tăng 3,32%, MSB tăng 3,81%, CTG tăng 2,02%, SSB tăng 4,35%, ABB tăng 3,5%, NAB tăng 1,92%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán có sự phân hóa nhưng nghiêng mạnh về sắc đỏ: SSI giảm 1,77%, HCM giảm 2,93%, FTS giảm 1,47%, MBS giảm 3,99%, CTS giảm 2,81%, VND giảm 2,63%, ORS giảm 4,04%, BVS giảm 3,1%. Ngược lại, BSI tăng 5,75%, VDS tăng 6,73%, SHS tăng 2,31%; VIX và VCI tăng gần 1%.

Còn lại các nhóm ngành khác như bất động sản, tiêu dùng, đầu tư công, năng lượng đồng... loạt giảm mạnh do lực chốt lời lớn: CEO giảm 4,07%, PDR giảm 4,67%, NLG giảm 4,65%, HDC giảm 5,54%; CII giảm 4,96%, VCG giảm 4,6%, FCN giảm 6,53%, DPG giảm 5,83%; DBC giảm 3,07%, BAF giảm 1,45%, HAG giảm 2,1%; PVS giảm 4,59%, PVD giảm 3,27%, PVT giảm 3,42%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,16 điểm (0,61%) lên 1.664,36 điểm với 83 mã tăng, 259 mã giảm và 39 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,72 điểm (0,95%) còn 283,73 điểm với 129 mã giảm, 50 mã tăng và 47 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 68.100 tỷ đồng (gần 2,6 tỷ USD), tăng 13.700 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản lên gần 73.100 tỷ đồng (gần 2,8 tỷ USD), tăng 13.600 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 10 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 1.143 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là: MWG gần 260 tỷ đồng, KDH gần 171 tỷ đồng và HPG gần 154 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN