Chính trị

HĐND phường Thủ Đức bầu nhân sự lãnh đạo phường

SGGPO

Sáng 31-3, HĐND phường Thủ Đức (TPHCM) khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND phường.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, lưu ý HĐND phường Thủ Đức phải thực hiện tốt vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, quyền làm chủ của nhân dân. Mọi quyết định ban hành phải tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn trên địa bàn.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu nhân sự

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân cũng đề nghị tăng cường hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề bức thiết cử tri quan tâm; đồng thời theo dõi, đôn đốc quyết liệt việc giải quyết kiến nghị của người dân.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân chúc mừng Thường trực HĐND phường Thủ Đức khoá I

Tại kỳ họp, ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường Thủ Đức, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Phan Ngọc Đoan Trang được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND phường.

HĐND phường Thủ Đức cũng bầu bà Nguyễn Thị Mai Trinh giữ chức Chủ tịch UBND phường; hai Phó Chủ tịch UBND phường là ông Lê Thượng Duy Lập và bà Trần Thị Hồng Thúy.

Thường trực UBND phường Thủ Đức khoá I ra mắt kỳ họp

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Mai Hữu Quyết khẳng định mọi hoạt động của HĐND phường trong nhiệm kỳ sẽ hướng đến mục tiêu xây dựng “Phường Thủ Đức hạnh phúc”, bằng những việc làm thiết thực, chính sách sát dân, gần dân, vì dân.

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh cũng cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND phường xây dựng chính quyền hành động công khai, minh bạch, chuyên nghiệp; tăng cường quản lý trật tự đô thị, đất đai, xây dựng; chú trọng chỉnh trang đô thị, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động.

THU HƯỜNG

