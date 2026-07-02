Phường Thủ Dầu Một nâng tầm đô thị trung tâm

Phường Thủ Dầu Một nằm ở phía Bắc TPHCM là đô thị trung tâm của tỉnh Bình Dương trước đây, có tốc độ đô thị hóa nhanh. Với sự tập trung của nhiều doanh nghiệp lớn, phường tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc tạo động lực lan tỏa cho các phường lân cận.

Một góc đô thị Thủ Dầu Một hôm nay

Áp dụng công nghệ vào quản lý

Sau khi sáp nhập các phường Phú Cường, Phú Thọ, Chánh Nghĩa và một phần diện tích, dân số của các phường Hiệp Thành, Chánh Mỹ, Đảng bộ phường Thủ Dầu Một đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định 2 chương trình hành động trọng tâm, trong đó nổi bật là xây dựng hạ tầng đồng bộ; phát triển không gian công cộng, cảnh quan ven sông; đồng thời thúc đẩy du lịch lịch sử gắn với bản sắc đô thị.

Xác định phải nâng tầm cán bộ trong quản lý, điều hành công việc và đổi mới tư duy quản trị đô thị hiện đại, trong đó áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ là nền tảng, Đảng ủy, UBND phường đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; thành lập Tổ công tác khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; triển khai Kế hoạch phổ cập toàn diện “Phát triển công dân số” gắn với nâng cao kỹ năng phòng chống lừa đảo trên không gian mạng; thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/ ĐU về chuyển đổi số toàn diện và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045… Cùng với đó, công tác cải cách hành chính được Đảng ủy, UBND phường thực hiện thường xuyên, đồng bộ. Đến nay đã niêm yết, công khai 365 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, trong đó có 221 thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 107 thủ tục dịch vụ công trực tuyến một phần; đồng thời công khai danh mục 2.082 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính theo quy định của thành phố.

Kết quả điều hành phát triển kinh tế - xã hội thể hiện rõ nét khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn phường. Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND phường đã tiếp nhận 115 hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch đô thị; 84 thông báo khởi công công trình; kiểm tra 47 trường hợp xây dựng (100% thực hiện đúng nội dung giấy phép). Công tác quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật được tăng cường và kịp thời rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, kiến trúc trong quá trình thực hiện. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 2.000 tỷ đồng, bằng 105% dự toán, riêng thu nội địa đạt gần 1.500 tỷ đồng, bằng 150% dự toán... Tổng thu cân đối ngân sách phường đạt hơn 485 tỷ đồng.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, phường tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Mục tiêu trong chuyển đổi số không phải là có bao nhiêu phần mềm, mà là người dân cảm nhận rõ sự thuận tiện, minh bạch hơn trong từng thủ tục hành chính. Khi một hồ sơ được rút ngắn thời gian, một phản ánh được xử lý nhanh chóng, đó chính là giá trị thực chất của áp dụng khoa học công nghệ vào công việc, thể hiện rõ nét chất lượng quản trị đô thị của đội ngũ cán bộ phường. Thời gian tới, phường sẽ kiến nghị UBND TPHCM bổ sung danh mục công viên, hoa viên, góp phần hình thành đô thị xanh, hiện đại và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Phát triển đô thị xanh, hiện đại

Định hướng trọng tâm trong năm 2026 và các năm tiếp theo của phường Thủ Dầu Một là phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ gắn với văn hóa và du lịch, dựa trên các lợi thế vốn có, nhất là giá trị văn hóa đặc sắc như Lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu hay cảnh quan ven sông Sài Gòn. Cùng với du lịch văn hóa tâm linh và làng nghề, phường Thủ Dầu Một cũng có lợi thế lớn để phát triển du lịch ven sông với không gian phố đi bộ Bạch Đằng mang diện mạo trẻ trung, hiện đại, một trong những điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội sôi nổi của phường.

Về phát triển kinh tế, phường đang triển khai các giải pháp nhằm tận dụng tối đa vị trí trung tâm và lợi thế hạ tầng của thành phố Thủ Dầu Một trước đây để thu hút các doanh nghiệp chiến lược, phát triển mạnh các loại hình dịch vụ đô thị cao cấp, trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng, logistics, mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng, hình thành các khu phố kinh doanh hiện đại, gắn với các sản phẩm dịch vụ đặc trưng của địa phương.

Để nâng tầm đô thị trung tâm, trong thời gian tới, phường tập trung kiến nghị UBND TPHCM phân cấp quản lý, bố trí kinh phí để địa phương chủ động trong công tác duy tu, sửa chữa các tuyến đường chính trên địa bàn khi xảy ra tình trạng xuống cấp, hư hỏng; lên kế hoạch đầu tư các tuyến đường mới, nhất là các tuyến ven sông, gắn với thu hút đầu tư, phát triển loại hình kinh tế hiện đại, giá trị gia tăng cao và hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

XUÂN TRUNG