Hình thành hệ sinh thái kinh tế - tri thức - dịch vụ trong Liên minh Thương hiệu Saigon League

Ngày 17-6-2026 tại khách sạn Rex Sài Gòn, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cùng Trường Đại học Sài Gòn (SGU), Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, hình thành Liên minh Thương hiệu Sài Gòn - Saigon League.

Các đơn vị thực hiện ký kết thành lập Liên minh Thương hiệu Sài Gòn

Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh có một mô hình liên minh quy tụ các đơn vị tiêu biểu cùng mang thương hiệu “Sài Gòn”, đại diện cho các lĩnh vực trọng yếu gồm giáo dục - đào tạo, thương mại, bán lẻ, tài chính - ngân hàng và du lịch - dịch vụ. Việc hình thành Saigon League thể hiện tinh thần chủ động liên kết, chia sẻ nguồn lực, phát huy thế mạnh của từng đơn vị, hướng đến xây dựng một hệ sinh thái kinh tế - tri thức - dịch vụ mang bản sắc Sài Gòn, góp phần tạo thêm động lực phát triển mới cho kinh tế thành phố.

Lễ ký kết có sự tham dự của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo 5 đơn vị thành viên trong liên minh; các đại biểu khách mời cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Về phía Saigontourist Group, tham dự chương trình có Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành viên gồm Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, Công ty Truyền hình cáp Saigontourist, Trường Du lịch và Khách sạn Saigontourist, Công ty Liên doanh Hoa Việt (Sân golf Thủ Đức), Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, cùng lãnh đạo các khách sạn Rex Sài Gòn, Grand Sài Gòn, Majestic Sài Gòn, Continental Sài Gòn, Kim Đô, Oscar Sài Gòn, Làng Du lịch Bình Quới, Caravelle Sài Gòn và New World Sài Gòn.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, mỗi thành viên Saigon League sẽ đảm nhận một vai trò nền tảng trong chuỗi liên kết. Trong đó, Saigontourist Group giữ vai trò nền tảng dịch vụ - trải nghiệm, chủ trì phát triển các sản phẩm du lịch, lưu trú, ẩm thực, hội nghị, hội thảo và sự kiện theo mô hình liên kết, kết hợp cùng các sản phẩm, hàng hóa, quà tặng từ SATRA và Saigon Co.op, đồng thời tích hợp các giải pháp tài chính ưu đãi từ Saigonbank nhằm tạo nên những gói sản phẩm, dịch vụ trọn gói, gia tăng tiện ích và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lễ ký kết hợp tác

Bên cạnh đó, các thành viên sẽ cùng thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng - phân phối; tài chính hóa chuỗi giá trị; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và phúc lợi dành cho cán bộ, nhân viên, người lao động của các đơn vị; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua vai trò trung tâm tri thức của Trường Đại học Sài Gòn.

Không chỉ hướng đến hiệu quả kinh doanh, Saigon League còn đặt mục tiêu chung tay triển khai các chương trình do thành phố giao, đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, thương mại và du lịch, qua đó lan tỏa hình ảnh những doanh nghiệp mang thương hiệu Sài Gòn năng động, đổi mới và có trách nhiệm với cộng đồng.

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 là bước khởi đầu cho một mô hình liên kết liên ngành mang tính tiên phong của Thành phố Hồ Chí Minh. Trên nền tảng sức mạnh tổng hợp giữa tri thức, thương mại, tài chính, dịch vụ và hệ thống phân phối, Saigon League được kỳ vọng sẽ từng bước mở rộng mạng lưới hợp tác, tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng và sự phát triển bền vững của thành phố.

Ra đời ngày 1-8-1975, Saigontourist Group hiện là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, quản lý hơn 100 đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, lữ hành, vui chơi giải trí, đào tạo du lịch, trung tâm hội nghị – triển lãm, sân golf, truyền hình cáp và nhiều dịch vụ liên quan. Với định hướng tăng cường phát triển thương hiệu và mở rộng kết nối nhằm gia tăng giá trị trong các lĩnh vực hoạt động cốt lõi, Saigontourist Group tiên phong triển khai nhiều chương trình hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước.

BÍCH VÂN