Doanh nghiệp FDI - Coca-Cola Việt Nam: Phát triển kinh doanh song hành trách nhiệm xã hội

Là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hiện diện tại Việt Nam hơn 30 năm qua, Coca-Cola không chỉ tập trung đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn kiên định phát triển kinh doanh song hành các trách nhiệm xã hội. Sự tăng trưởng của thương hiệu luôn gắn liền với nỗ lực quản lý tác động đến tự nhiên và những đóng góp thiết thực vào bức tranh chung của từng địa phương nơi công ty hoạt động.

Sở hữu tổng diện tích 19ha, nhà máy Tây Ninh hiện là cơ sở sản xuất có quy mô lớn nhất trong hệ thống Coca-Cola tại Việt Nam

Là một trong những doanh nghiệp Hoa Kỳ xuất hiện sớm tại Việt Nam, hành trình của Coca-Cola là minh chứng cho chiến lược “đầu tư bắt rễ sâu” tại thị trường nội địa. Bước qua cột mốc 30 năm, doanh nghiệp vừa củng cố năng lực vận hành cốt lõi vừa thúc đẩy các sáng kiến tối ưu hóa tài nguyên, từ quản lý vòng đời bao bì, bảo vệ nguồn nước đến các nỗ lực nhân đạo vì cộng đồng.

Lấy đầu tư hạ tầng làm nền tảng và tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Một doanh nghiệp FDI có thể duy trì lợi thế cạnh tranh dài hạn khi sở hữu một nền tảng hạ tầng vững chắc, được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về hiệu suất và môi trường. Nổi bật trong chiến lược củng cố năng lực cốt lõi của Coca-Cola là sự kiện khánh thành nhà máy quy mô lớn tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh (xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) với tổng vốn đầu tư lên đến 136 triệu USD. Nhà máy Tây Ninh không chỉ mang ý nghĩa gia tăng sản lượng mà còn là một hình mẫu về tối ưu hóa nguồn lực. Đây là cơ sở thực phẩm đồ uống đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Công trình xanh LEED cấp độ Vàng (V4: BD+C). Với 5 dây chuyền chiết rót và đóng chai tiên tiến, hệ thống này cung cấp tổng công suất lên đến 1 tỷ lít đồ uống mỗi năm.

Công ty Coca-Cola Việt Nam được vinh danh tại lễ trao giải Rồng Vàng 2026

Bên cạnh đó, thông qua các nhà máy sản xuất và chuỗi cung ứng giá trị, Công ty Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam còn tạo việc làm cho khoảng 4.000 nhân viên trực tiếp và gấp 6-8 lần số lượng lao động gián tiếp, đóng góp tích cực vào bức tranh kinh tế tại các địa phương nơi công ty hoạt động.

Chính những bước tiến vững chắc về hạ tầng này đã tạo nền tảng quan trọng giúp Coca-Cola Việt Nam ghi dấu hành trình hoạt động bền bỉ. Sự nỗ lực đó được công nhận rộng rãi qua việc công ty có năm thứ 3 liên tiếp được vinh danh là một trong 10 doanh nghiệp FDI bền vững tiêu biểu, đồng thời dẫn đầu nhóm doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại lễ trao giải Rồng Vàng 2026.

Quản lý bao bì: Từ thiết kế đến chiến lược hợp tác đa bên

Sự mở rộng về năng lực sản xuất luôn song hành cùng cam kết thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu dấu chân carbon và kiến tạo những giá trị xanh bền vững cho thế hệ tương lai. Là một doanh nghiệp sản xuất tiêu dùng quy mô lớn, Coca-Cola hiểu rằng việc tìm kiếm các giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm, đặc biệt là rác thải nhựa, là một bài toán mang tính chiến lược. Quá trình này được doanh nghiệp tiếp cận một cách bài bản thông qua 2 trụ cột thiết thực: Thiết kế và Hợp tác để thu gom

Về mặt thiết kế, những bước đi tối ưu hóa vật liệu đã được triển khai từ sớm. Điển hình là việc loại bỏ màng co nhựa trên nắp chai nước tinh khiết Dasani từ năm 2019, hay thay thế chai nhựa màu xanh đặc trưng của Sprite bằng chai nhựa trong suốt vào năm 2021 nhằm hỗ trợ quá trình thu hồi và xử lý sau sử dụng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, thông điệp “Tái chế tôi” cũng được in trên tất cả bao bì sản phẩm để khuyến khích người tiêu dùng chung tay phân loại rác tại nguồn. Năm 2022, sự ra mắt của chai Coca-Cola làm từ 100% nhựa tái chế rPET (không bao gồm nắp và nhãn) giúp giảm sử dụng khoảng 2.000 tấn nhựa nguyên sinh mỗi năm. Gần đây nhất, doanh nghiệp tiếp tục ứng dụng công nghệ sản xuất bao bì nhỏ gọn tiên tiến với dòng sản phẩm “Chai bỏ túi” PET 250ml mới, giúp giảm lượng nhựa sử dụng, đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong bức tranh tổng thể về nỗ lực quản lý bao bì.

Các bạn trẻ háo hức tham gia chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối”

Tuy nhiên, thiết kế tối ưu mới chỉ là điểm khởi đầu. Để xây dựng một hệ sinh thái thu hồi vật liệu hiệu quả, sự hợp tác đa bên là yếu tố tiên quyết. Với tư cách là một trong những thành viên sáng lập của Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) từ năm 2019, Coca-Cola luôn chủ động tham gia vào nỗ lực xây dựng hạ tầng thu gom tại địa phương. Đồng thời, thông qua việc đồng hành cùng tổ chức GreenHub (2022-2023), dự án tại huyện Cần Giờ đã thành công thu gom và xử lý 152 tấn rác thải nhựa, tạo ra một mô hình thực tiễn về quản lý rác thải có sự tham gia của cộng đồng.

Nổi bật trong giai đoạn từ 2023 đến nay là chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối”. Khởi nguồn từ TPHCM và vừa chính thức mở rộng ra thủ đô Hà Nội, dự án đã hợp tác cùng các đơn vị như VECA, BOTOL và GreenU để lắp đặt các máy thu gom tại các khu dân cư và nhiều trường đại học lớn. Việc kết hợp cơ chế tích điểm đổi quà trên Mini-app Zalo không chỉ giúp chương trình thu gom thành công hàng trăm ngàn chai nhựa và lon nhôm, mà còn tạo ra sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của thế hệ trẻ về tầm quan trọng của việc phân loại rác thải tại nguồn.

Trách nhiệm xã hội và những dấu ấn vì cộng đồng

Một doanh nghiệp FDI vững mạnh là một doanh nghiệp luôn chủ động sẻ chia nguồn lực nhằm lan tỏa giá trị nhân văn, đồng hành cùng cộng đồng vượt qua thách thức. Trách nhiệm xã hội tại Coca-Cola được thể hiện qua những hoạt động hỗ trợ kịp thời, thiết thực và mang lại giá trị nhân văn sâu sắc. Tính từ năm 2010 đến nay, thương hiệu đã đầu tư hàng triệu USD vào các dự án xã hội tại Việt Nam



Coca-Cola đồng hành, hỗ trợ cho người dân có mùa Tết trọn vẹn

Tiêu biểu là chương trình “Chợ Tết 0 đồng” đến nay đã được triển khai năm thứ 4 liên tiếp, trao tặng hơn 6.000 phần quà nhu yếu phẩm đến các hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM, tỉnh Tây Ninh, TP Đà Nẵng, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Ninh, góp phần mang đến một cái Tết ấm no và đủ đầy hơn cho cộng đồng.

Sự sát cánh cùng cộng đồng còn được chứng minh trong những thời điểm nguy nan. Thông qua Quỹ Coca-Cola toàn cầu, doanh nghiệp đã chủ động cung cấp nguồn viện trợ nhân đạo không hoàn lại trị giá 150.000 USD (hơn 3,9 tỷ đồng) để hỗ trợ tái thiết cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, trong giai đoạn đại dịch Covid-19, thương hiệu cũng đã kịp thời đóng góp 16 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch.

Nhìn lại hành trình hơn ba thập niên, từ những khoản đầu tư xây dựng hạ tầng sản xuất thông minh, các chiến lược tối ưu hóa nguồn lực chặt chẽ, cho đến sự sẻ chia sâu sắc cùng cộng đồng, Coca-Cola đã vẽ nên một bức tranh toàn diện về một doanh nghiệp FDI tầm vóc. Cách mà Coca-Cola Việt Nam giải bài toán song hành giữa tăng trưởng kinh doanh và trách nhiệm xã hội không chỉ mang lại hiệu quả trực tiếp cho doanh nghiệp, mà còn khẳng định mạnh mẽ cam kết đồng hành cùng sự phát triển thịnh vượng, lâu dài của đất nước và con người Việt Nam.

KHẢI HOÀN