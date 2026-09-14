Mệt mỏi, rụng tóc, người phụ nữ trẻ bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp

Ngày 14-9, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ (TPHCM) cho biết vừa điều trị cho thành công cho người bệnh chị Tr.B.Ng. (34 tuổi, ngụ Tây Ninh) mắc ung thư tuyến giáp sau nhiều năm sống chung với bệnh viêm giáp Hashimoto (bệnh tự miễn, rối loạn hệ miễn dịch làm chống lại mô của cơ thể).Gần đây, nhận thấy cơ thể mệt mỏi, rụng tóc nhiều, chị đi kiểm tra và được phát hiện ung thư tuyến giáp.

BS-CK1 Tôn Nữ Phương Duyên, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ phẫu thuật cho người bệnh

Qua thăm khám, bác sĩ xác định tổn thương ở cả hai thùy tuyến giáp và chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp. Ê-kíp lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi qua các đường vào nhỏ vùng ngực - nách thay vì đường mổ phía trước cổ, nhằm hạn chế sẹo vùng cổ.

Do người bệnh có tiền sử viêm giáp Hashimoto kéo dài nên mô tuyến giáp có thể bị viêm xơ, dính, khiến việc bóc tách và nhận diện các cấu trúc quan trọng khó khăn hơn. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp tập trung nhận diện và bảo tồn thần kinh thanh quản quặt ngược cùng các tuyến cận giáp - những cấu trúc liên quan đến chức năng phát âm và cân bằng canxi.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, không ghi nhận dấu hiệu tổn thương thần kinh thanh quản quặt ngược hay hạ canxi và được xuất viện sau 2 ngày.

Nhân viên y tế chúc mừng người bệnh xuất viện sau phẫu thuật

Theo BS-CK1 Tôn Nữ Phương Duyên, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ, ung thư tuyến giáp không chỉ gặp ở người lớn tuổi mà có thể được phát hiện ở người trẻ, khỏe mạnh. Bệnh viện cũng thường xuyên tiếp nhận những trường hợp ung thư tuyến giáp ở người rất trẻ, gần đây nhất là người bệnh sinh năm 2007.

Không phải mọi nhân tuyến giáp đều là ung thư và không phải trường hợp nào cũng cần phẫu thuật. Khi phát hiện bất thường, người bệnh nên thăm khám để được đánh giá đúng tình trạng, thay vì chủ quan hoặc quá lo lắng.

"Đối với người đã điều trị ung thư tuyến giáp, việc theo dõi lâu dài cũng cần được chú trọng. Tùy đặc điểm bệnh và nguy cơ tái phát, bác sĩ có thể chỉ định điều trị hormone tuyến giáp, iod phóng xạ, siêu âm vùng cổ và các xét nghiệm phù hợp”, BS-CK1 Tôn Nữ Phương Duyên thông tin.

Chia sẻ về quá trình hồi phục, chị Ng. cho biết: tôi không cảm thấy đau, vẫn ăn uống bình thường và không phải kiêng cữ gì đặc biệt. Những ngày đầu tôi chỉ nói chuyện nhỏ nhẹ hơn. Tôi nghĩ phụ nữ nên chú ý hơn đến những thay đổi của cơ thể như mệt mỏi, rụng tóc nhiều hoặc có bất thường ở vùng cổ và nên đi kiểm tra sớm. Nhờ lần tái khám này mà tôi phát hiện bệnh và được điều trị kịp thời.

Thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 6.100–6.200 ca mắc mới ung thư tuyến giáp, 850–900 trường hợp tử vong. Căn bệnh đứng trong top 10 ung thư phổ biến, đặc biệt ở nữ giới. Tỷ lệ nữ mắc bệnh cao gấp khoảng 3-4 lần nam giới. Tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp gia tăng nhanh chóng, với tốc độ trung bình khoảng 10% mỗi năm, là một trong những mức tăng nhanh nhất trong các loại ung thư. Năm 2025, tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM ghi nhận số ca mắc ung thư tuyến giáp chiếm 23% trong hơn 42.000 ca mới.

THÀNH AN