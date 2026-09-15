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Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp nhận gần 6.000 đơn vị máu

SGGPO

Ngày 15-9, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tổ chức Lễ tổng kết 1 năm hoạt động "Điểm tiếp nhận hiến máu cố định".

Sở Y tế TP Đồng Nai tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích trong hoạt động hiến máu tình nguyện. Ảnh: PHÚ NGÂN
Sở Y tế TP Đồng Nai tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích trong hoạt động hiến máu tình nguyện. Ảnh: PHÚ NGÂN

Điểm tiếp nhận được Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai phối hợp Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) và Hội Chữ thập đỏ TP Đồng Nai đưa vào hoạt động từ cuối tháng 8-2025, đến nay đã tiếp nhận gần 6.000 đơn vị máu toàn phần,

BS.CKII Đinh Cao Minh, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, sau một năm hoạt động, Điểm tiếp nhận đã vượt hơn 10% kế hoạch đề ra. Kết quả này góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu, phẫu thuật và điều trị người bệnh, đồng thời giảm áp lực cho hoạt động tiếp nhận máu lưu động.

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BS.CKII Đinh Cao Minh, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ tổng kết, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai gửi lời cảm ơn Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, Hội Chữ thập đỏ TP Đồng Nai cùng các cơ quan, đơn vị, câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện và hàng nghìn người hiến máu đã đồng hành, góp phần duy trì hoạt động của điểm hiến máu trong thời gian qua.

Sau một năm triển khai Điểm tiếp nhận hiến máu cố định, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã tiếp nhận gần 6.000 đơn vị máu. Thực hiện PHÚ NGÂN

Dịp này, Sở Y tế Đồng Nai tặng giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong hoạt động hiến máu tình nguyện.

PHÚ NGÂN

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Bệnh viện Đồng Nai tiếp nhận 6.000 đơn vị máu

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