Sốt xuất huyết vào mùa, nhiều ca bệnh diễn tiến nặng

Sốt xuất huyết đang gia tăng tại nhiều địa phương khi bước vào mùa mưa, với nhiều trường hợp diễn tiến nặng. Các bác sĩ cảnh báo người dân không nên chủ quan với những triệu chứng ban đầu của bệnh.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 100.000 ca sốt xuất huyết, trong đó khoảng 20 trường hợp tử vong. Số ca mắc tăng khoảng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2025 và có xu hướng tiếp tục gia tăng khi nhiều địa phương bước vào mùa mưa.

Bác sĩ Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, cho biết diễn biến sốt xuất huyết năm nay có một số điểm khác thường do thời tiết đan xen giữa nóng ẩm và mưa. Nhiều nơi xuất hiện các đợt mưa cách nhau vài ngày, tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: ĐẶNG THANH

Báo cáo của Cục Phòng bệnh cho thấy, trong tháng 8, cả nước ghi nhận 26.268 trường hợp, tăng 23,6% so với tháng 7. Số mắc có xu hướng tăng từ đầu tháng 6, tập trung chủ yếu ở miền Nam, chiếm 73,1% tổng số ca trong tháng.

Bệnh thường bùng phát mạnh theo chu kỳ 3-5 năm và năm nay nhiều khả năng xảy ra tình trạng này.

Bệnh lưu hành quanh năm nhưng thường gia tăng trong mùa mưa, khoảng từ tháng 7 đến tháng 11. Tại miền Nam, mùa mưa đến sớm hơn nên số ca mắc đang ở mức cao. TPHCM hiện ghi nhận gần 1.400 ca mỗi tuần, số mắc tuần sau tăng so với tuần trước.

Dễ nhầm với cảm sốt thông thường

Tại Hà Nội, số ca mắc cũng tăng khi mùa mưa bắt đầu, với hơn 200 trường hợp mỗi tuần.

Không chỉ trẻ em, người lớn cũng có nguy cơ mắc bệnh và diễn tiến nặng. Theo các bác sĩ, khoảng 10 năm trở lại đây, tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở trẻ em và người lớn tại miền Nam có xu hướng tương đương nhau.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, mỗi tuần tiếp nhận hàng chục bệnh nhân sốt xuất huyết với nhiều bệnh cảnh.

Chị L.T.T. (49 tuổi, Hà Nội) sốt hơn 39 độ C, đau đầu, đau mỏi người sau chuyến công tác 4 ngày tại TPHCM. Đến ngày thứ 3 của bệnh, chị nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt nhiều, da và niêm mạc xung huyết. Xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm còn 45 G/L.

Chị P.T.H. (37 tuổi, Hà Nội) ban đầu nghĩ bị cảm sốt thông thường nên tự mua thuốc hạ sốt. Sau đó, bệnh nhân sốt trên 38 độ C, đau đầu dữ dội, mệt mỏi và chảy máu chân răng. Ngày thứ 2 của bệnh, chị đến bệnh viện và được xác định mắc sốt xuất huyết Dengue.

Đáng chú ý, bà N.T.M. (58 tuổi, Hà Nội), đang điều trị hóa chất ung thư trực tràng, cũng mắc sốt xuất huyết sau khi sang chăm sóc gia đình con gái. Khu vực này trước đó ghi nhận 3 người mắc bệnh.

Bệnh nhân sốt cao 39-40 độ C, đau rát họng, ho có đờm và da xung huyết. Sau 7 ngày điều trị, bà hết sốt, tiểu cầu tăng trở lại và vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sốt xuất huyết dễ nhầm với các bệnh nhiễm virus thông thường do có các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau mỏi người và mệt mỏi. Một số trường hợp có thể ho hoặc đau rát họng.

Bác sĩ cảnh báo người dân không nên tự mua thuốc điều trị khi mới xuất hiện sốt. Khi chưa loại trừ sốt xuất huyết, không tự ý sử dụng thuốc chống viêm không steroid vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Hết sốt chưa hết nguy hiểm

Sốt xuất huyết có thể chuyển nặng với tình trạng giảm tiểu cầu, tăng tính thấm thành mạch, cô đặc máu, xuất huyết và sốc. Đặc biệt, giai đoạn từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 cần được theo dõi sát, kể cả khi người bệnh bắt đầu giảm sốt.

Bác sĩ thăm khám, theo dõi tình trạng bệnh nhân sốt xuất huyết

Bác sĩ Bình cho biết virus Dengue có 4 týp huyết thanh gồm DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Người từng mắc một týp virus vẫn có thể mắc các týp còn lại, do đó có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần.

Để phòng bệnh, người dân cần loại bỏ các vật dụng có thể chứa nước đọng, đậy kín dụng cụ chứa nước, vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, ngủ màn kể cả ban ngày và thực hiện các biện pháp tránh muỗi đốt.

Khi sốt cao đột ngột, nhất là kèm đau đầu, đau mỏi người, mệt nhiều, chảy máu chân răng, chảy máu mũi hoặc các biểu hiện bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và hướng dẫn theo dõi.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền cần được đánh giá y tế sớm khi có triệu chứng nghi ngờ sốt xuất huyết.

NGỌC DUNG