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Đà Nẵng tập huấn sơ cứu cho ngư dân

SGGPO

Sáng 15-9, Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng phối hợp với Hội Nông dân phường Hội An Tây tổ chức tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho ngư dân trên địa bàn.

Cán bộ y tế hướng dẫn nghe nhịp thở của người bị nạn. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Cán bộ y tế hướng dẫn nghe nhịp thở của người bị nạn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Ngô Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng chia sẻ, trong lúc hoạt động trên biển, khi xảy ra sự cố ngư dân khó tiếp cận với cơ sở y tế. Vì vậy, khả năng tự sơ cứu và hỗ trợ người bị nạn trong những phút đầu tiên rất quan trọng, giúp duy trì sự sống trước khi được cấp cứu chuyên sâu.

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Ngư dân được hướng dẫn thao tác hồi sức tim phổi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi tập huấn, với phương châm “Người bên cạnh cứu người bên cạnh”, nhân viên y tế trực tiếp hướng dẫn ngư dân thực hành các biện pháp hồi sức tim phổi, cầm máu, băng bó vết thương, xử lý chấn thương, bất tỉnh, đuối nước và cách bảo đảm an toàn cho người bị nạn trong quá trình đưa vào bờ.

Qua tập huấn sẽ giúp ngư dân có thêm kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, hỗ trợ nhau an toàn hơn trong quá trình vươn khơi, bám biển.

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XUÂN QUỲNH - THANH ÁI

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