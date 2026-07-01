Green Skyline: Điểm rơi vàng trước chu kỳ tăng giá khu Đông TPHCM

Khi hạ tầng khu Đông TPHCM bước vào giai đoạn "chín", dự án sẵn sàng bàn giao Q4/2026 với chính sách tài chính chưa từng có đang trở thành cơ hội cuối cùng trước khi mặt bằng giá thiết lập ngưỡng mới

Dự án trên trục Phạm Văn Đồng nối dài đang nổi lên nhờ lợi thế chiến lược

Kết nối chín muồi, giá trị bứt tốc

Khu Đông TPHCM đang bước vào đúng chu kỳ đó, khi các trục giao thông chiến lược thành hình, dòng cư dân chất lượng cao dịch chuyển mạnh và nhu cầu nhà ở thực từ các cực công nghệ – công nghiệp ngày càng rõ nét.

Thực tế, theo JLL Việt Nam, các dự án liền kề metro tại TPHCM tăng giá trung bình 8%/năm trong năm 2025, cao gấp đôi mức tăng 4% của toàn thị trường. Quy luật này cho thấy khi thời gian di chuyển giảm, giá trị tài sản có xu hướng tăng, và khu Đông TPHCM đang ở đúng điểm khởi đầu của chu kỳ đó.

Trong cấu trúc hạ tầng này, Green Skyline do TBS Land phát triển trên trục Phạm Văn Đồng nối dài sở hữu lợi thế chiến lược. Đây là trục kết nối đa hướng về TP.Thủ Đức, sân bay Tân Sơn Nhất, các khu công nghiệp – công nghệ tại Dĩ An, Thuận An, Thủ Đức và mạng lưới giao thông liên vùng phía Đông.

Quan trọng hơn, Green Skyline là dự án duy nhất trên trục Phạm Văn Đồng nối dài đang ở giai đoạn sắp bàn giao – lợi thế khan hiếm trong bối cảnh khu vực còn nhiều dư địa phát triển nhưng nguồn cung hiện hữu, đủ chuẩn hạn chế. Giai đoạn 2024 – 2025, căn hộ TP.Thủ Đức phổ biến 65 – 100 triệu đồng/m², nhiều dự án gần metro hoặc vị trí lõi chạm 120 – 130 triệu đồng/m². Trong khi đó, căn hộ tại Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một dù đã tăng 20 – 35 % so với giai đoạn 2020 – 2022, vẫn ở vùng giá mềm hơn đáng kể.

Khoảng chênh này phản ánh đúng logic của vùng giáp ranh: tăng sau, nhưng có thể tăng mạnh khi kết nối chín muồi.

Diễn biến giá căn hộ TPHCM dự báo tiếp tục tăng. Nguồn ảnh: CBRE

Theo VARS 2026, mặt bằng giá bất động sản khó giảm sâu khi chi phí đầu vào tiếp tục tăng: chi phí đất chiếm 30 – 40 % tổng chi phí phát triển dự án, chi phí xây dựng tăng 8 – 12 %, trong khi chi phí tài chính chịu áp lực khi lãi suất tăng khoảng 2%, đẩy tổng chi phí phát triển dự án tăng thêm 6 – 10 %.

Vì vậy, sở hữu Green Skyline ở mức giá chỉ từ 2,75 tỷ đồng hiện tại, trước khi hạ tầng hoàn thiện và mặt bằng giá mới hình thành, là cơ hội có giới hạn thời gian.

Chính sách mở khóa dòng tiền

Dự án đã hoàn thiện hơn 90%, dự kiến bàn giao từ quý IV/2026 với tiêu chuẩn cao cấp và được vận hành bởi Savills – thương hiệu quản lý bất động sản quốc tế giàu kinh nghiệm tại Việt Nam.

Dự án hiện hữu, vận hành sớm, phục vụ ở thật và đầu tư, khai thác đang hút dòng tiền đổ vào khu Đông TPHCM

Với người mua ở thật, chỉ cần thanh toán 15%, phần còn lại được hỗ trợ vay 0% lãi suất đến 24 tháng hoặc cố định 5,5% trong 36 tháng. Nhờ đó, chi phí sở hữu trong giai đoạn đầu được kiểm soát, hạn chế rủi ro lãi suất và giúp người mua chủ động cân đối dòng tiền nhà với sinh hoạt, tích lũy và dự phòng.

Với nhà đầu tư dùng đòn bẩy, lãi suất cố định giúp tính toán chính xác chi phí vốn, ngưỡng giá thuê hòa vốn và biên lợi nhuận kỳ vọng. Với nhóm khách hàng thận trọng, chính sách 0% lãi suất 24 tháng cho phép “khóa” tài sản ở mức giá hiện tại, trong khi chưa phải chịu áp lực lãi vay.

Bên cạnh các chính sách tài chính, dòng sản phẩm Skyline Central được mở bán trong đợt này còn tạo lợi thế nhờ phương án bàn giao full nội thất theo tiêu chuẩn cao, qua đó giảm áp lực chi phí hoàn thiện sau khi nhận nhà. Danh mục trang bị gồm điều hòa từ các thương hiệu như Daikin, Panasonic; nệm Sealy tiêu chuẩn Mỹ dành cho khách sạn 5 sao; cùng hệ tủ sử dụng gỗ công nghiệp đạt tiêu chuẩn E1, hướng đến sự an toàn cho sức khỏe. Gói bàn giao này giúp khách hàng có thể sớm đưa căn hộ vào sử dụng hoặc khai thác cho thuê, đồng thời gia tăng giá trị thực nhận khi đặt cạnh mức giá từ 2,75 tỷ đồng, ưu đãi booking và các chính sách lãi suất hiện tại.

Hiện dự án đang mở bán giai đoạn 2. Khách hàng booking trong các giai đoạn từ nay đến 18-7-2026 nhận voucher ưu đãi từ 50 – 100 triệu đồng; cơ hội bốc thăm giải thưởng từ 10 – 100 triệu đồng; tham gia “Hái lộc may mắn” tổng giá trị đến 1 tỷ đồng và bốc thăm xe sang BMW hoặc Mercedes.

Green Skyline - một sản phẩm của TBS Land, thành viên hệ sinh thái TBS Group - chính thức nhận đặt chỗ giai đoạn 2 từ tháng 6-2026 Văn phòng: 5A Xa lộ Xuyên Á, phường Dĩ An, TPHCM Website: www.green-skyline.net

THANH THANH