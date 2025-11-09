Hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong khi đi trong nước ngập

Chiều 9-11, đoàn công tác của phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) do bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch UBND phường, làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong tối 8-11 trên đường Đề Thám , lúc đó đang ngập do triều cường.

Đoàn công tác gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên tinh thần và trao hỗ trợ 50 triệu đồng đến với gia đình nạn nhân.

Lãnh đạo phường cũng đề nghị các hội, đoàn thể, khu phố cùng bà con lối xóm tiếp tục quan tâm động viên, hỗ trợ gia đình về cả vật chất lẫn tinh thần, giúp gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định tâm lý và cuộc sống.

Đại diện chính quyền địa phương gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên tinh thần gia đình nạn nhân sớm vượt qua mất mát

Theo UBND phường Cầu Ông Lãnh, nạn nhân Đ.T.T. là nam học sinh của một Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở TPHCM, có hộ khẩu thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh.

Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bán hủ tiếu và cha đang thất nghiệp.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường ghi nhận, xử lý sự cố tối 8-11. Ảnh: HT

Trước đó, tối 8-11, Đ.T.T. đi bộ trên đường Đề Thám đang bị ngập, ở phường Cầu Ông Lãnh, thì bất ngờ ngã quỵ và bất tỉnh. Đoạn đường này bị ngập do triều cường, trong khi gần đó có một tủ điện hạ thế, một hàng rào kim loại (trước cửa hàng tiện lợi).

Nhận tin, Công an phường đến hiện trường, đề nghị cắt điện khẩn cấp toàn khu vực và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong vào khoảng 20 giờ cùng ngày.

Hiện, Công an phường đã lấy lời khai người phát hiện sự việc, trích xuất camera và phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM, đơn vị điện lực để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan TPHCM: Điều tra vụ nam thanh niên tử vong nghi do điện giật khi đi qua đường ngập nước

MẠNH THẮNG