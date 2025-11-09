TPHCM: Điều tra vụ nam thanh niên tử vong nghi do điện giật khi đi qua đường ngập nước

Ngày 9-11, Công an phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên tử vong nghi do bị điện giật khi đi qua đoạn đường ngập nước trên đường Đề Thám.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 20 giờ tối 8-11, khu vực đường Đề Thám (đoạn trước số nhà 158-160, phường Cầu Ông Lãnh) bị ngập do ảnh hưởng triều cường. Khi một nam thanh niên khoảng 18 tuổi đi bộ qua đoạn ngập này, gần một tủ điện hạ thế và hàng rào kim loại trước cửa hàng tiện lợi, thì bất ngờ ngã quỵ, bất tỉnh.

Hiện trường vụ việc tối 8-11

Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, họ định tiếp cận ứng cứu nhưng cảm nhận có dòng điện tê giật nên không dám đến gần.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường ghi nhận, xử lý sự cố tối 8-11. Ảnh: HT

Lực lượng chức năng sau đó có mặt, tiến hành cắt điện khẩn cấp toàn khu vực và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người này đã không qua khỏi.

Công an đã phong tỏa hiện trường, khoanh vùng đoạn đường dài khoảng 100 mét để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc. Ảnh: HT

Đại diện Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC) cho biết, đơn vị đã khẩn trương cử nhân viên đến kiểm tra khu vực xảy ra sự cố. Kết quả rà soát ban đầu xác định, tủ điện hạ thế không có dấu hiệu rò rỉ điện, tuy nhiên hàng rào kim loại gần đó có hiện tượng nhiễm điện.

Đến gần 23 giờ cùng ngày, khu vực đã được cấp điện trở lại sau khi khắc phục xong sự cố.

Một số người dân sống gần hiện trường phản ánh, trước đây từng cảm thấy tê nhẹ như bị điện giật khi đi qua khu vực này trong lúc ngập nước, nhưng chưa từng báo cho chính quyền địa phương hoặc ngành điện lực.

MẠNH THẮNG