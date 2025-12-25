Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong giai đoạn mới

Ngày 25-12, tại phiên họp thứ ba năm 2025 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh cần tập trung đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong giai đoạn 2026-2031.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì phiên họp thứ ba năm 2025 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chỉ đạo đã tham mưu giúp Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp, cải cách tư pháp. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành, sửa đổi 23 luật, 5 nghị quyết và 4 pháp lệnh liên quan lĩnh vực tư pháp. Các lĩnh vực hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp cơ bản được hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ và kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Công tác kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp được thực hiện theo chủ trương tinh gọn, hiệu quả. Đồng thời, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp được tăng cường; nhiều dịch vụ bổ trợ tư pháp được xã hội hóa, phục vụ hiệu quả cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Về đề án “Tổng kết, đánh giá chế định bào chữa viên nhân dân”, Ban Chỉ đạo nhận định chế định này gần như không còn vận hành thực tế, do chất lượng chuyên môn không cao, không được đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng tranh tụng nên gặp khó khăn, vướng mắc khi hành nghề, cùng với đó các cơ chế, chính sách về bào chữa viên nhân dân chưa được hoàn thiện. Ban Chỉ đạo đề xuất bổ sung giải pháp cụ thể, gắn với trách nhiệm các cơ quan, tổ chức và lộ trình thực hiện.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại phiên họp thứ ba năm 2025 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Chỉ đạo cần quán triệt sâu sắc, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Với đề án bào chữa viên nhân dân, cần thực hiện đúng pháp luật và chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp quan điểm “lấy dân làm gốc, Nhà nước vì nhân dân”.

MINH ANH