Năm 2026, An Giang phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 10,7% trở lên

Năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang phấn đấu GRDP theo giá hiện hành đạt 352.035 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 10,7% trở lên.

Chiều 25-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lần thứ 2 (mở rộng) để tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Trình bày dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả tích cực trên các mặt. Hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm đều hoàn thành theo nghị quyết. Có 24/26 chỉ tiêu chủ yếu kinh tế - xã hội đạt và vượt nghị quyết.

Nổi bật, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,39%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 79,41 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách ước đạt 25.188 tỷ đồng, vượt 0,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao và vượt 10,95% so dự toán Trung ương giao.

Về Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ chính trị năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu chủ yếu: GRDP theo giá hiện hành đạt 352.035 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế đạt 10,71% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 95,14 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 32.362 tỷ đồng; chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) xếp hạng 15/34 trên cả nước; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp hạng 15/34 trên cả nước…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng và mang tính quyết định đối với việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết và định hướng phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Do vậy, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 10,71% trở lên; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), góp phần phát triển kinh tế biển bền vững và giữ vững uy tín quốc gia.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện cần thiết để phục vụ Hội nghị APEC 2027, bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, dự án trọng điểm; tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết từng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với vị trí công tác của mình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ chính được giao, vì sự lớn mạnh của Đảng bộ, vì cuộc sống của nhân dân. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chúng ta sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh.

