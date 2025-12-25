TPHCM đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1

Thành phố đặt mục tiêu chậm nhất đến ngày 30-3-2026 hoàn tất chi trả bồi thường và đến ngày 30-4 cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng, bảo đảm khởi công dự án trong quý 4-2026.

Sáng 25-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cùng các sở ngành làm việc với các địa phương khu vực dự án mở rộng quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Tây Ninh (nay là đường Lê Khả Phiêu).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THIÊN PHÁT

Sau khi đi kiểm tra thực địa, đoàn công tác đến UBND xã Tân Nhựt để họp, nghe báo cáo tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án này.

Đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cho biết dự án mở rộng quốc lộ 1 có chiều dài hơn 9,6km, với tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng hơn 9.600 tỷ đồng, được tách thành hai dự án thành phần. Dự án đi qua 3 phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Tân cùng 2 xã Tân Nhựt và Bình Chánh.

Dự án chia làm 3 thành phần. Cụ thể, Dự án thành phần 1 triển khai trên địa bàn phường Tân Tạo và An Lạc, tổng vốn gần 1.068 tỷ đồng, ảnh hưởng 101 hộ dân, trong đó 61 hộ phải giải tỏa trắng. Dự án thành phần 2 thực hiện tại xã Tân Nhựt và Bình Chánh, tổng vốn gần 8.543 tỷ đồng, thu hồi đất của khoảng 2.140 hộ, trong đó 1.761 hộ phải di dời toàn bộ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: THIÊN PHÁT



Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành cùng chính quyền các phường, xã liên quan và các đơn vị chức năng đã báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ và tính đồng bộ của dự án.

Kết luận buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương, đơn vị liên quan, các nội dung trọng tâm đã được triển khai, vấn đề còn lại chủ yếu là xác định giá đất và hoàn thiện số liệu chính xác.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện thống nhất các chính sách đã áp dụng, hạn chế thay đổi để tránh kéo dài thời gian. Thành phố đặt mục tiêu chậm nhất đến ngày 30-3-2026 hoàn tất chi trả bồi thường và đến ngày 30-4 cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng, bảo đảm khởi công dự án trong quý 4-2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý 4-2028.

Dự án này không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài nghiêm trọng trên quốc lộ 1 mà còn tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho khu vực cửa ngõ phía Tây, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị trong thời gian tới.

QUỐC HÙNG - THIÊN PHÁT