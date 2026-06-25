Hỗ trợ tạm cư cho người dân khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo

Đại diện UBND phường Bến Thành (TPHCM) đã thông tin về các phương án tạm cư, mức hỗ trợ, chính sách tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong chủ trì họp báo

Chiều 25-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

Tại họp báo, ông Lê Thanh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Bến Thành, thông tin các nội dung liên quan dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo.

Dự án được thực hiện theo chủ trương của HĐND TPHCM tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 19-6-2026. Dự kiến, dự án được khởi công trong quý 3-2026, hoàn thành công trình vào quý 4-2028 và bàn giao, đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2029.

Ông Lê Thanh Tuấn thông tin tại họp báo

Theo ông Lê Thanh Tuấn, trong thời gian chờ bàn giao nhà tái định cư, các hộ gia đình đủ điều kiện tái định cư sẽ được hỗ trợ chi phí tạm cư theo quy định tại điểm b1 khoản 1 Điều 21 Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 6-3-2026 của UBND TPHCM.

Mức hỗ trợ tại khu vực phường Bến Thành hiện là 8 triệu đồng/hộ/tháng đối với hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống. Hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người/tháng, nhưng tối đa không quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

Đối với các trường hợp phức tạp như hộ tạm trú, nhà không có giấy tờ hợp lệ, nhiều hộ trên cùng một địa chỉ và các hộ buôn bán nhỏ bị mất mặt bằng sinh kế, đại diện UBND phường Bến Thành cho biết, UBND TPHCM đã giao phường phối hợp đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để rà soát, xử lý theo quy định.

Trong quá trình lập kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đơn vị thực hiện sẽ căn cứ kết quả điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và các quy định pháp luật liên quan để xây dựng phương án. Phương án này sẽ được niêm yết công khai, tổ chức lấy ý kiến người có đất bị thu hồi theo quy định.

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CẨM TUYẾT