Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025

Trước Hương Giang có nhiều người đẹp đã tham dự đấu trường này, trong đó Hoa hậu H’Hen Niê từng góp phần làm nên lịch sử cho nhan sắc Việt khi năm 2018, cô xuất sắc lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới tại Thái Lan.

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam cho biết, họ thống nhất đưa ra quyết định đặc biệt khi chọn Hoa hậu Nguyễn Hương Giang dự thi.

“Cô ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự nghị lực và tài năng. Hành trình đầy cảm hứng của Hương Giang trải dài trên nhiều vai trò: ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC, giám khảo và nhà sản xuất. Năm ngoái, Hương Giang đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam 2024, khẳng định hành trình không ngừng thử thách bản thân. Trong mọi vai trò, cô đều tỏa sáng với nội lực vững vàng, sự sáng tạo và lòng tự hào, đúng với hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam hiện đại và mạnh mẽ”, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam nhận định.

Thông tin Hương Giang là Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế đầu tiên của Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới lần thứ 74 khiến cộng đồng fan sắc đẹp bàn luận không ngớt trên các trang mạng xã hội.

Trước khi chỉ định Hương Giang, nhiều ứng viên sáng giá khác cũng được người hâm mộ nhắc đến, như: Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2023 Hương Ly, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 Quỳnh Anh, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 Vũ Thúy Quỳnh, Top 10 Miss Universe Vietnam 2023 Lydie Vũ - từng dự thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2024…

Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 sẽ được tổ chức vào ngày 21-11-2025 tại Impact Arena - thủ đô Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi năm nay dự kiến có 134 người đẹp từ các quốc gia, vùng lãnh thổ dự thi. Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Kjær Theilvig đến từ Đan Mạch sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Hoa hậu Nguyễn Hương Giang tên thật Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh năm 1991, tại Hà Nội. Cô cao 1,70m, số đo 3 vòng 86-62-90cm. Hương Giang chuyển giới sau khi tốt nghiệp cấp 3. Hương Giang được khán giả chú ý khi lọt Top 4 cuộc thi Vietnam Idol - Thần tượng âm nhạc 2012. Không dừng lại ở đó, cô lấn sân sang lĩnh vực sắc đẹp, diễn xuất, nhà sản xuất các chương trình giải trí… Tháng 3-2018, cô đăng quang Hoa hậu chuyển giới Quốc tế tại Pattaya, Thái Lan, đồng thời giành 2 giải phụ "Người đẹp tài năng", "Video tự giới thiệu bản thân được yêu thích nhất".

