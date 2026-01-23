Sức sống cơ sở

Hoa kiểng xã Hưng Long sẵn sàng vào vụ tết

SGGPO

Sáng 23-1, Hội Nông dân xã Hưng Long (TPHCM) tổ chức đoàn tìm hiểu, nắm tình hình, động viên các hộ nông dân trồng hoa vụ tết.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Hà Tấn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã; Lê Thị Ngọc Thúy, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã; Nguyễn Văn Nhạo, Chủ tịch Hội Nông dân xã; Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã...

616846215-1177839754413146-6896881967811196248-n-9034-415 (1).jpg
Sáng 23-1, Hội Nông dân xã Hưng Long (TPHCM) tổ chức đoàn đến thăm, động viên các hộ nông dân trồng hoa nền trên địa bàn

Đoàn đã trực tiếp tham quan các vườn mai, sống đời, vạn thọ… đang giai đoạn chăm sóc, chuẩn bị cung ứng ra thị trường Tết.

Tại các nhà vườn, ông Hà Tấn Lộc - Phó Chủ tịch UBND xã, ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, chia sẻ những khó khăn của bà con nông dân, đồng thời biểu dương tinh thần lao động cần cù, trách nhiệm của hội viên nông dân. Lãnh đạo xã mong rằng bà con tiếp tục chăm sóc tốt cây trồng, bảo đảm chất lượng hoa, góp phần phục vụ nhu cầu trang trí Tết của xã hội.

Việc thăm hỏi thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo địa phương, kịp thời khích lệ bà con yên tâm sản xuất, hướng đến một mùa tết ấm no, đủ đầy và thắng lợi.

THIÊN BÌNH

Từ khóa

Hà Tấn Lộc Lê Thị Ngọc Thúy Hội Nông dân xã Hoa vạn thọ Nguyễn Hùng Cường Sống đời Trồng hoa Vườn hoa Cần cù Ân cần

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn