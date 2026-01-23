Hoa kiểng xã Hưng Long sẵn sàng vào vụ tết

Tham gia đoàn có các đồng chí: Hà Tấn Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã; Lê Thị Ngọc Thúy, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã; Nguyễn Văn Nhạo, Chủ tịch Hội Nông dân xã; Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã...

Sáng 23-1, Hội Nông dân xã Hưng Long (TPHCM) tổ chức đoàn đến thăm, động viên các hộ nông dân trồng hoa nền trên địa bàn

Đoàn đã trực tiếp tham quan các vườn mai, sống đời, vạn thọ… đang giai đoạn chăm sóc, chuẩn bị cung ứng ra thị trường Tết.

Tại các nhà vườn, ông Hà Tấn Lộc - Phó Chủ tịch UBND xã, ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, chia sẻ những khó khăn của bà con nông dân, đồng thời biểu dương tinh thần lao động cần cù, trách nhiệm của hội viên nông dân. Lãnh đạo xã mong rằng bà con tiếp tục chăm sóc tốt cây trồng, bảo đảm chất lượng hoa, góp phần phục vụ nhu cầu trang trí Tết của xã hội.

Việc thăm hỏi thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo địa phương, kịp thời khích lệ bà con yên tâm sản xuất, hướng đến một mùa tết ấm no, đủ đầy và thắng lợi.

THIÊN BÌNH