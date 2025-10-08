Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban Chỉ đạo lễ mở ký Công ước Hà Nội

Ngày 8-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (BCĐ lễ mở ký Công ước Hà Nội).

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban chỉ đạo lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

BCĐ lễ mở ký Công ước Hà Nội giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến triển khai thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trưởng BCĐ là Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn. Phó Trưởng BCĐ gồm: Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng (Phó Trưởng ban Thường trực); Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang. Thành viên BCĐ gồm lãnh đạo các bộ, ngành.

Thủ tướng cũng có quyết định thành lập Ban Thư ký Thường trực và 6 tiểu ban giúp việc BCĐ. Trong đó, Ban Thư ký Thường trực là bộ phận thường trực, giúp việc cho BCĐ, do Bộ Công an chủ trì và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng BCĐ.

Các tiểu ban gồm: nội dung, tài chính và hậu cần, ngoại giao vận động cấp cao, lễ tân hội nghị, truyền thông - văn hóa, an ninh - y tế.

Ngày 24-12-2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Thủ đô Hà Nội được Liên hợp quốc lựa chọn làm địa điểm tổ chức lễ mở ký Công ước vào ngày 25 và 26-10, khẳng định Việt Nam trong nhóm nước hàng đầu thế giới về hòa bình, ổn định và vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

PHAN THẢO