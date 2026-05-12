Hôm nay 12-5: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng nay 12-5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên khai mạc. Trước đó, chiều 11-5, đại hội đã tiến hành họp phiên trù bị. Buổi sáng, các đại biểu dự đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tại phiên trù bị, đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội gồm 33 người, Đoàn Thư ký gồm 3 người; thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội... Thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trình bày báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội.

Tổng số đại biểu chính thức được triệu tập tham dự đại hội là 1.136 đại biểu; trong đó, đại biểu đương nhiên gồm 362 đại biểu là các Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, đại biểu do đại hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử là 705 đại biểu...

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch đại hội biểu quyết tại phiên trù bị, chiều 11-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại phiên trù bị, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X MTTQ Việt Nam và gần một năm hoạt động theo mô hình tổ chức mới.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Chương trình làm việc toàn khóa, các quy chế; tiến hành tổ chức 7 hội nghị để thảo luận, quyết định và thông qua các chủ trương công tác lớn của hệ thống Mặt trận. Thống nhất thông qua, ban hành các nghị quyết để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và công tác nhân sự. Ủy ban chú trọng công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; đặc biệt là việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu tham dự phiên trù bị đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024-2026; thảo luận, thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam…

LÂM NGUYÊN