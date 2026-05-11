Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI bước vào ngày làm việc đầu tiên

Sáng 11-5, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu.

Theo chương trình, tại phiên trù bị chiều 11-5, đại biểu tham gia thảo luận; hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký của Đại hội; thảo luận về báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024-2026; tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam...

Chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Báo cáo chính trị trình đại hội có tiêu đề “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước phiên trù bị, sáng 11-5.

Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. Trong đó, đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu. Đại biểu cao tuổi nhất 97 tuổi, sinh năm 1929 (Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam).

Đại biểu trẻ tuổi nhất 23 tuổi, sinh năm 2003 (Lò Thị Nga, bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên; Y Nhi, thôn Làng Le, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại hội lần này, công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc kiện toàn cơ cấu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới thể hiện rõ yêu cầu mở rộng khối đoàn kết, nâng chất lượng giám sát, phản biện xã hội, thể hiện qua việc tăng cường sự tham gia của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong cộng đồng dân cư cũng như đại diện các lĩnh vực mới của đời sống xã hội.

Đại hội XI của MTTQ Việt Nam đổi mới mạnh mẽ theo hướng “lấy người dân làm trung tâm”. Nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng “Mặt trận số”, đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến từ cơ sở... được nghiên cứu, hoàn thiện để đưa vào chương trình hành động nhiệm kỳ mới.

Đại hội ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào công tác tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Lần đầu tiên, ứng dụng “Đại hội XI - MTTQ Việt Nam” với nhiều tính năng (khai thác tài liệu, sơ đồ chỗ ngồi, tin tức, hình ảnh, các thông tin hỗ trợ từ ban tổ chức…) sẽ hỗ trợ, giúp đại biểu tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, không gian triển lãm “Mặt trận số” được bố trí trong khuôn viên đại hội với các “Không gian thực tế ảo”, “Bức tường lịch sử” và giới thiệu, trải nghiệm các nền tảng số tiêu biểu của MTTQ Việt Nam các cấp.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội, sáng 11-5.

Ngày 12-5, đại hội tiến hành phiên trọng thể, khai mạc chính thức với sự tham dự, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031...

Ngày 13-5, đại hội tiến hành phiên bế mạc, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội...

7 chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031: Chương trình 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chương trình 2: Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Chương trình 3: Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình 4: Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Chương trình 5: Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Chương trình 6: Thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, hợp tác quốc tế. Chương trình 7: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thiện, vận hành tổ chức bộ máy chuyên trách tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

