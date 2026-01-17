Hơn 1.000 học sinh tham gia trải nghiệm STEM/STEAM

Các sản phẩm của học sinh Trường THPT Võ Minh Đức (phường Thủ Dầu Một, TPHCM) tham gia Ngày hội trải nghiệm STEM/STEAM được thực hiện trên cơ sở vận dụng các kiến thức liên môn giữa Toán và các môn học cấp THPT thông qua bài học STEM/STEAM.

Sáng 17-1, Trường THPT Võ Minh Đức (phường Thủ Dầu Một, TPHCM) đã tổ chức Ngày hội trải nghiệm STEM/STEAM và ra mắt Câu lạc bộ Toán học năm học 2025-2026. Ngày hội thu hút khoảng 1.800 học sinh và giáo viên của trường tham gia.

Đông đảo giáo viên và học sinh tham gia ngày hội

Tham gia ngày hội, gian hàng của 43 lớp học đã trưng bày các sản phẩm được thực hiện trên cơ sở vận dụng kiến thức liên môn giữa Toán và các môn học cấp THPT thông qua bài học STEM/STEAM với sự hướng dẫn, hỗ trợ của giáo viên bộ môn Toán. Các sản phẩm tham gia ngày hội có tính đa dạng, sáng tạo, có ứng dụng AI trong giáo dục, đời sống; sử dụng nguyên liệu dễ tìm, thân thiện với môi trường; có đầu tư chiều sâu về chuyên môn khoa học.

Ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Toán học

Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 16 sản phẩm đạt chất lượng. Đồng thời, Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã công bố thành lập và ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Toán học.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm

Ngày hội trải nghiệm STEM/STEAM đã tạo ra sân chơi khoa học bổ ích, kích thích niềm say mê khoa học, tinh thần đổi mới sáng tạo của học sinh, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức các môn học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Học sinh thuyết trình về sản phẩm dự thi

CAO SƠN