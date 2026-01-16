Ra mắt mô hình khu dân cư “Đoàn kết – Nghĩa tình – Muôn sắc hoa” tại phường Gia Định

Theo đó, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 50 trao tặng 200 chậu hoa, cây xanh và nón lá đến các hộ dân. Hoạt động không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan, làm đẹp các tuyến hẻm, tuyến đường mà còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn môi trường sống xanh, thân thiện và bền vững.

Người dân Khu phố 50 nhận chậu hoa, cây xanh tại lễ ra mắt

Gắn với lễ ra mắt, phong trào “15 phút vì phường Gia Định văn minh, sạch đẹp” tiếp tục được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của người dân Khu phố 50. Các hộ dân cùng nhau tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, sắp xếp lại không gian sinh hoạt chung và chỉnh trang cảnh quan khu dân cư, góp phần xây dựng môi trường sống xanh – sạch – đẹp, an toàn và văn minh.

Song song đó, công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ trong cộng đồng. Dịp này, khu phố 50 đã trao tặng 10 bình chữa cháy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người dân chủ động phòng ngừa và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư.

Công tác chăm lo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực. Khu phố 50 đã trao tặng 10 phần quà cho các hộ khó khăn, hộ neo đơn, yếu thế, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và sự gắn kết của cộng đồng.

Đặc biệt, thông qua mô hình “Gia Định nghĩa tình – Kết nối yêu thương”, chương trình trao tặng 200 suất buffet đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn, góp phần mang đến niềm vui, sự ấm áp, tiếp thêm động lực để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Các hoạt động tại Khu phố 50 diễn ra sôi nổi, ý nghĩa, nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định hiệu quả của các phong trào, mô hình vì cộng đồng, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình.

ĐÌNH DƯ