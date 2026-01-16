Trung tá Nguyễn Hoành Quyền giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Sơn Nhất

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất đã công bố quyết định của Quân khu 7 về việc bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Hoành Quyền, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Long Bình, Bộ Tư lệnh TPHCM giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Sơn Nhất.
Việc điều động sĩ quan Quân đội nhân dân về Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh ngay từ cơ sở.