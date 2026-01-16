Chính trị

Trung tá Nguyễn Hoành Quyền giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Sơn Nhất

Ngày 16-1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhất (TPHCM) tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Sơn Nhất.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất đã công bố quyết định của Quân khu 7 về việc bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Hoành Quyền, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Long Bình, Bộ Tư lệnh TPHCM giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Sơn Nhất.

Trung tá Nguyễn Hoành Quyền nhận quyết định

Việc điều động sĩ quan Quân đội nhân dân về Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh ngay từ cơ sở.

ĐÌNH DƯ

