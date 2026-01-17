Sức sống cơ sở

Xã Châu Pha lắng nghe góp ý của người dân về môi trường, đất đai, hạ tầng giao thông

SGGPO

Ngày 17-1, UBND xã Châu Pha (TPHCM) tổ chức hội nghị “Ngày thứ bảy lắng nghe dân nói”, ghi nhận nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Tại hội nghị, ông Đặng Đình Sớm (ấp 6) đề nghị sớm xử lý mùi hôi tại bãi rác Tóc Tiên, đẩy nhanh chiếu sáng đường nông thôn; đồng thời quan tâm xây dựng phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ ở cơ sở.

châu pha t7 2.JPG
Ông Đặng Đình Sớm kiến nghị xử lý ô nhiễm mùi hôi tại Bãi rác Tóc Tiên

Về lĩnh vực đất đai, ông Nguyễn Hoài Phong (ấp Tân Lễ B) kiến nghị việc cập nhật, công khai quy hoạch cần nhanh và thuận tiện hơn, tạo thuận lợi cho người dân lên thổ cư; một số ý kiến cho rằng tình trạng quy hoạch kéo dài, khó tách thửa ảnh hưởng sinh kế người dân.

Liên quan vấn đề giao thông, bà Nguyễn Thị Dung (ấp 6) đề nghị sớm sửa chữa đường 81 vì xuống cấp, nhiều bụi; quan tâm sửa chữa đoạn đường hai đầu cầu vượt cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có nhiều ổ gà. Ông Đỗ Văn Bên (ấp 5) thì kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm xây dựng đường dân sinh bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc và xem xét hỗ trợ các hộ bị nứt nhà trong quá trình thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Châu pha t7 0.JPG
Người dân kiến nghị quy hoạch đất cần công khai, minh bạch

Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Trung (ấp Suối Tre) đề nghị tăng cường xử lý rác thải tại các con suối, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Giải trình tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND xã Châu Pha, cho biết tiến độ đường 81 chậm do vướng di dời hạ tầng, địa phương sẽ đốc thúc các đơn vị liên quan; công tác quy hoạch sử dụng đất đang được rà soát, sẽ lấy ý kiến và công khai để người dân nắm.

Châu pha t7 1.JPG
Lãnh đạo UBND xã Châu Pha giải trình tại hội nghị

Thời gian tới, xã sẽ đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, đồng thời quan tâm xử lý các vấn đề môi trường, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Tin liên quan
TRÚC GIANG

Từ khóa

xã Châu Pha TPHCM “Ngày thứ 7 lắng nghe dân nói” ô nhiễm mùi hôi bãi rác Tóc Tiên đường 81 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn