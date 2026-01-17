Xã Châu Pha lắng nghe góp ý của người dân về môi trường, đất đai, hạ tầng giao thông

Ngày 17-1, UBND xã Châu Pha (TPHCM) tổ chức hội nghị “Ngày thứ bảy lắng nghe dân nói”, ghi nhận nhiều kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Tại hội nghị, ông Đặng Đình Sớm (ấp 6) đề nghị sớm xử lý mùi hôi tại bãi rác Tóc Tiên, đẩy nhanh chiếu sáng đường nông thôn; đồng thời quan tâm xây dựng phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ ở cơ sở.

Ông Đặng Đình Sớm kiến nghị xử lý ô nhiễm mùi hôi tại Bãi rác Tóc Tiên

Về lĩnh vực đất đai, ông Nguyễn Hoài Phong (ấp Tân Lễ B) kiến nghị việc cập nhật, công khai quy hoạch cần nhanh và thuận tiện hơn, tạo thuận lợi cho người dân lên thổ cư; một số ý kiến cho rằng tình trạng quy hoạch kéo dài, khó tách thửa ảnh hưởng sinh kế người dân.

Liên quan vấn đề giao thông, bà Nguyễn Thị Dung (ấp 6) đề nghị sớm sửa chữa đường 81 vì xuống cấp, nhiều bụi; quan tâm sửa chữa đoạn đường hai đầu cầu vượt cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có nhiều ổ gà. Ông Đỗ Văn Bên (ấp 5) thì kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm xây dựng đường dân sinh bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc và xem xét hỗ trợ các hộ bị nứt nhà trong quá trình thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Người dân kiến nghị quy hoạch đất cần công khai, minh bạch

Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Trung (ấp Suối Tre) đề nghị tăng cường xử lý rác thải tại các con suối, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Giải trình tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND xã Châu Pha, cho biết tiến độ đường 81 chậm do vướng di dời hạ tầng, địa phương sẽ đốc thúc các đơn vị liên quan; công tác quy hoạch sử dụng đất đang được rà soát, sẽ lấy ý kiến và công khai để người dân nắm.

Lãnh đạo UBND xã Châu Pha giải trình tại hội nghị

Thời gian tới, xã sẽ đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, đồng thời quan tâm xử lý các vấn đề môi trường, góp phần nâng cao đời sống người dân.

