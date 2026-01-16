Phường Tam Bình thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công

Ngày 16-1, UBND phường Tam Bình (TPHCM) tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tam Bình, đồng thời công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ.

Theo quyết định, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tam Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, đặt trụ sở tại số 927A Tỉnh lộ 43, khu phố 24.

Lãnh đạo phường Tam Bình trao quyết định nhân sự Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tam Bình

Trung tâm được thành lập nhằm tập trung tổ chức và cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, đơn vị này tổ chức cung ứng các dịch vụ công trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin - truyền thông, môi trường, khuyến nông, đô thị và các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu khác theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, du lịch, ẩm thực, vui chơi giải trí tại cơ sở; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường, quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển địa phương.

Tại buổi lễ, UBND phường Tam Bình công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Văn Lý, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tam Bình, thời hạn 5 năm; bà Huỳnh Thị Thu Thanh, công chức Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm, thời hạn 5 năm.

Đồng thời, ông Nguyễn Thành Nhân, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường, được biệt phái đến công tác tại Trung tâm. Trong giai đoạn đầu, Trung tâm được bố trí thêm 10 nhân sự không chuyên trách để hỗ trợ hoạt động, bảo đảm đơn vị sớm vận hành ổn định, hiệu quả.

Ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình, nhấn mạnh việc thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tổ chức bộ máy và đổi mới phương thức phục vụ nhân dân. Đây là bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, hướng đến xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân trên địa bàn.

ĐÌNH DƯ